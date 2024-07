Meteo Abbiategrasso, le previsioni per domani lunedì 22 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 22 Luglio ad Abbiategrasso prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 10%, mentre le temperature si attesteranno intorno ai +23,8°C alle 07:00, percepiti come +24,1°C. Nel corso della mattinata, il cielo resterà sereno con un leggero aumento delle temperature che raggiungeranno i +30,3°C alle 11:00, con una percezione di +31°C.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà ad essere sereno con una copertura nuvolosa intorno al 7%. Le temperature massime saranno registrate intorno alle +31,3°C alle 14:00, con una percezione di +32,5°C. Nel tardo pomeriggio, le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai +30,3°C alle 17:00.

In serata, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +26,3°C alle 19:00 e ai +23,9°C alle 23:00.

Complessivamente, la giornata di Lunedì ad Abbiategrasso si preannuncia calda e soleggiata, con temperature massime che raggiungeranno i +31,3°C nel primo pomeriggio. Le condizioni meteo saranno caratterizzate da una leggera brezza proveniente dall’Ovest – Sud Ovest con intensità variabile nel corso della giornata.

Per quanto riguarda le previsioni del tempo nei prossimi giorni ad Abbiategrasso, si prevede un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica con cieli sereni e temperature che si manterranno elevate. Tuttavia, è consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.7° perc. +22.2° prob. 67 % 7.5 ONO max 12.1 Maestrale 86 % 1010 hPa 3 cielo coperto +20.3° perc. +20.6° prob. 22 % 6.3 NO max 10.6 Maestrale 86 % 1010 hPa 6 nubi sparse +22° perc. +22.2° prob. 12 % 5 ONO max 8.3 Maestrale 77 % 1011 hPa 9 cielo sereno +27.4° perc. +28.2° prob. 3 % 6.2 NO max 8 Maestrale 55 % 1012 hPa 12 cielo sereno +30.7° perc. +31.5° prob. 3 % 7.6 SO max 6.5 Libeccio 46 % 1011 hPa 15 cielo sereno +31° perc. +32.4° prob. 6 % 9.6 SO max 7.9 Libeccio 49 % 1011 hPa 18 cielo sereno +28.6° perc. +30.5° prob. 16 % 3.8 OSO max 6.4 Libeccio 61 % 1011 hPa 21 cielo sereno +24.9° perc. +25.3° prob. 33 % 1.1 N max 2.9 Tramontana 69 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:00 e tramonta alle ore 21:00

