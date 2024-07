Meteo Buccinasco, le previsioni per la prossima settimana 15 – 18 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Buccinasco indicano un inizio settimana all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, a partire da martedì sera sono attese precipitazioni leggere che si protrarranno fino alla mattinata di mercoledì. Successivamente, il tempo dovrebbe migliorare con cieli parzialmente nuvolosi. Giovedì notte potrebbero verificarsi nuove precipitazioni leggere. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

Lunedì 15 Luglio

Nella notte a Buccinasco, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est a circa 4,1km/h. L’umidità sarà del 84% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 3%. Le temperature saliranno fino a 26,2°C, con una brezza leggera da Sud Est a 5,5km/h. L’umidità diminuirà al 65% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente (0%). Le temperature massime raggiungeranno i 29,7°C, con una brezza leggera da Sud Est a 7,2km/h. L’umidità si attesterà al 53% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa minima (0%). Le temperature si abbasseranno a 25,1°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest a 3,5km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 79% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Martedì 16 Luglio

Durante la notte a Buccinasco, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 42%. Le temperature si manterranno intorno ai 22,6°C, con una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest a 4,7km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 17% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Nelle prime ore del mattino, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 9%. Le temperature si attesteranno sui 21,5°C, con una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest a 7,3km/h. La probabilità di pioggia sarà del 0.55mm e l’umidità raggiungerà il 92%.

Durante la mattinata, il cielo sarà coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 25%. Le temperature saliranno fino a 22,1°C, con una brezza leggera da Ovest – Sud Ovest a 9,8km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 19% e l’umidità si attesterà all’88%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa dell’83%. Le temperature massime raggiungeranno i 30,2°C, con una brezza leggera da Sud Ovest a 5,1km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 4% e l’umidità sarà del 55%.

In serata, il cielo presenterà ancora nubi sparse con una copertura nuvolosa del 77%. Le temperature si manterranno intorno ai 30,5°C, con una leggera brezza da Sud Ovest a 3,4km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 6% e l’umidità si attesterà al 54%.

Mercoledì 17 Luglio

Nella notte a Buccinasco, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 32%. Le temperature si manterranno intorno ai 22,7°C, con una brezza leggera da Ovest a 6,1km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 31% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Durante la mattina, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 55%. Le temperature si attesteranno sui 21°C, con una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest a 6,3km/h. La probabilità di pioggia sarà di 0.29mm e l’umidità raggiungerà il 90%.

Nel corso della mattinata, il cielo sarà coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 48%. Le temperature saliranno fino a 27,8°C, con una brezza leggera da Sud – Sud Ovest a 3km/h. La probabilità di precipitazioni sarà dell’11% e l’umidità si manterrà al 69%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 83%. Le temperature massime raggiungeranno i 30,2°C, con una brezza leggera da Sud Ovest a 5,1km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 4% e l’umidità sarà del 55%.

In serata, il cielo presenterà ancora poche nuvole con una copertura nuvolosa del 11%. Le temperature si manterranno intorno ai 31,4°C, con una brezza leggera da Sud – Sud Est a 7,3km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 4% e l’umidità si attesterà al 55%.

Giovedì 18 Luglio

Durante la notte a Buccinasco, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 24,3°C, con una leggera brezza da Nord – Nord Ovest a 3,1km/h. L’umidità sarà dell’84% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Nelle prime ore del mattino, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 16%. Le temperature si attesteranno sui 23,4°C, con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest a 4,4km/h. La probabilità di pioggia sarà di 0.22mm e l’umidità raggiungerà l’88%.

Durante la mattinata, il cielo sarà coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 34%. Le temperature saliranno fino a 23°C, con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest a 5,3km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 31% e l’umidità si attesterà al 90%.

Nel pomeriggio, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 25%. Le temperature si manterranno intorno ai 22,5°C, con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest a 5,1km/h. La probabilità di pioggia sarà di 0.13mm e l’umidità sarà del 91%.

In serata, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura nuvolosa del 22%. Le temperature si abbasseranno a 22,3°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest a 4,7km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 23% e l’umidità si manterrà al 90%.

Conclusioni

