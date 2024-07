Meteo Figline Valdarno, le previsioni per domani giovedì 18 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Figline Valdarno per Giovedì 18 Luglio mostrano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 27% e il 55%. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i 34,6°C e una percezione di calore intorno ai 34,5°C. Il vento soffierà a velocità moderata, con intensità compresa tra i 3km/h e i 5,6km/h proveniente prevalentemente da direzione Nord – Nord Est.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e poche nuvole, con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 25% e il 54%. Le temperature continueranno ad aumentare, con punte massime che potranno toccare i 39,1°C, mentre la percezione di calore si attesterà intorno ai 37,9°C. Il vento sarà ancora moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 5,3km/h provenienti da direzione variabile.

In serata, il cielo si libererà completamente dalle nuvole, presentandosi con un cielo sereno e una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature caleranno leggermente, con valori intorno ai 25°C. Il vento sarà leggero, con intensità compresa tra i 1,8km/h e i 6,4km/h proveniente principalmente da direzione Est e Nord – Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Figline Valdarno indicano una giornata caratterizzata da temperature elevate e cielo prevalentemente sereno. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che potrebbero rimanere sopra la media stagionale. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Figline Valdarno.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Luglio a Figline Valdarno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +22.6° perc. +22.6° Assenti 4.6 NNE max 5.1 Grecale 64 % 1016 hPa 4 nubi sparse +21.6° perc. +21.6° Assenti 3.5 NNE max 3.9 Grecale 69 % 1017 hPa 7 nubi sparse +29.6° perc. +29.9° Assenti 2.5 N max 3.9 Tramontana 46 % 1017 hPa 10 nubi sparse +36.2° perc. +36° Assenti 2.1 NNE max 7.2 Grecale 28 % 1016 hPa 13 nubi sparse +38.9° perc. +37.8° Assenti 1.3 OSO max 6 Libeccio 20 % 1015 hPa 16 poche nuvole +37.7° perc. +36.5° Assenti 8.4 NO max 9.8 Maestrale 21 % 1014 hPa 19 cielo sereno +27° perc. +27.5° Assenti 1.8 E max 5.1 Levante 52 % 1016 hPa 22 cielo sereno +24.3° perc. +24.4° Assenti 5.2 NNE max 5.4 Grecale 60 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:52 e tramonta alle ore 20:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.