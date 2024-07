Meteo La Spezia, le previsioni per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a La Spezia mostrano un’evoluzione delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente fino a raggiungere il massimo intorno alle ore centrali della giornata, quando ci si potrà aspettare un cielo coperto al 100%. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i +23,6°C e i +27,6°C, con punte di temperatura percepita che potranno superare i +29°C.

Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e la probabilità di precipitazioni sarà presente, seppur con valori bassi intorno al 3-8%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +28°C, mentre la percezione di caldo potrebbe raggiungere i +29,4°C. Il vento soffierà principalmente da sud con intensità variabile tra i 6 e i 23,9km/h.

In serata, la copertura nuvolosa tenderà a diminuire, lasciando spazio a nubi sparse con una probabilità di piogge leggere intorno al 7-15%. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori intorno ai +22,9°C.

Le condizioni meteo a La Spezia per i prossimi giorni si prevedono stabili, con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi e temperature che si manterranno su valori simili a quelli della Domenica. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle eventuali precipitazioni che potrebbero verificarsi nel corso della settimana, in particolare nelle ore pomeridiane.

In conclusione, Domenica 21 Luglio a La Spezia si prospetta come una giornata con un mix di sole, nuvole e possibili piogge leggere, con temperature gradevoli e venti di brezza leggera. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per godervi al meglio la vostra giornata in questa splendida località costiera.

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.6° perc. +24.3° Assenti 5 E max 5.2 Levante 89 % 1009 hPa 3 cielo sereno +23.1° perc. +23.8° Assenti 7.2 ESE max 8.2 Scirocco 90 % 1009 hPa 6 cielo sereno +24.2° perc. +24.9° Assenti 7.2 ESE max 8 Scirocco 86 % 1009 hPa 9 poche nuvole +26.3° perc. +26.3° Assenti 9.4 SSE max 10.7 Scirocco 72 % 1009 hPa 12 nubi sparse +27.4° perc. +28.8° Assenti 3.6 S max 5.7 Ostro 61 % 1009 hPa 15 cielo coperto +27.9° perc. +29.4° prob. 3 % 12 SSE max 18 Scirocco 61 % 1008 hPa 18 cielo coperto +25.8° perc. +26.3° prob. 5 % 8.5 ENE max 9.9 Grecale 70 % 1007 hPa 21 nubi sparse +24.5° perc. +24.7° prob. 15 % 6.5 NNE max 7.8 Grecale 67 % 1008 hPa

