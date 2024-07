Meteo Pioltello, le previsioni per il weekend 12 – 14 Luglio

MeteoWeb

Venerdì 12 Luglio

Notte

Durante la notte a Pioltello ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 22°C con una leggera percezione di caldo. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a una velocità di circa 6,6km/h, con raffiche leggere di 18,9km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.72mm con un’umidità dell’88% e una pressione atmosferica di 1008hPa.

Mattina

La mattina il cielo sarà coperto con una probabilità di pioggia dell’91%. Le temperature saliranno fino a 26°C con una percezione di caldo di 26°C. Il vento soffierà da Sud a una velocità di 6km/h con una leggera intensificazione nel corso della mattinata. Le precipitazioni saranno di circa 0.39mm con un’umidità dell’82% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio sono previste nubi sparse con una probabilità di pioggia dell’83%. Le temperature massime raggiungeranno i 27,6°C con una percezione di caldo di 29,7°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a una velocità di 6,2km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.17mm con un’umidità del 61% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Sera

In serata sono attese nubi sparse con una probabilità di pioggia del 76%. Le temperature si manterranno intorno ai 28,8°C con una percezione di caldo di 31,1°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a una velocità di 5,3km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.39mm con un’umidità del 62% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Sabato 13 Luglio

Notte

Durante la notte a Pioltello ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 72%. Le temperature si manterranno intorno ai 21°C con una leggera percezione di caldo. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a una velocità di circa 18,2km/h, con raffiche leggere di 18,9km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.71mm con un’umidità del 93% e una pressione atmosferica di 1008hPa.

Mattina

La mattina il cielo sarà coperto con una probabilità di pioggia del 96%. Le temperature saliranno fino a 20,6°C con una percezione di caldo di 21°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 3km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.15mm con un’umidità dell’89% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio sono previste nubi sparse con una probabilità di pioggia del 82%. Le temperature massime raggiungeranno i 28°C con una percezione di caldo di 29,5°C. Il vento soffierà da Sud a una velocità di 1,7km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.37mm con un’umidità del 62% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Sera

In serata sono attese nubi sparse con una probabilità di pioggia del 84%. Le temperature si manterranno intorno ai 27,2°C con una percezione di caldo di 29°C. Il vento soffierà da Sud a una velocità di 2,1km/h. Le precipitazioni saranno di circa 1.07mm con un’umidità del 68% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Domenica 14 Luglio

Notte

Durante la notte a Pioltello il cielo sarà coperto con una probabilità di pioggia del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 21,3°C con una percezione di caldo di 21,7°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a una velocità di circa 3,8km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0mm con un’umidità dell’84% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina

La mattina il cielo sarà sereno con assenza di piogge. Le temperature saliranno fino a 26,7°C con una percezione di caldo di 27,8°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 3,7km/h. Le precipitazioni saranno assenti con un’umidità del 62% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio sono previste poche nuvole con assenza di piogge. Le temperature massime raggiungeranno i 29,6°C con una percezione di caldo di 30,7°C. Il vento soffierà da Sud a una velocità di 4,6km/h. Le precipitazioni saranno assenti con un’umidità del 51% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Sera

In serata il cielo sarà sereno senza piogge. Le temperature si manterranno intorno ai 23,9°C con una percezione di caldo di 24,4°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di 4,6km/h. Le precipitazioni saranno assenti con un’umidità del 76% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Pioltello sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili. Venerdì si prevedono piogge intermittenti durante la giornata, con temperature gradevoli. Sabato, invece, le precipitazioni saranno più diffuse al mattino, ma diminuiranno nel corso della giornata. Domenica sarà una giornata prevalentemente soleggiata e calda, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. È consigliabile tenere d’occhio le previsioni per eventuali aggiornamenti.

