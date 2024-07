Meteo Pontassieve, le previsioni per il weekend 12 – 14 Luglio

MeteoWeb

Nel fine settimana a Pontassieve si prevedono condizioni meteo stabili e calde. Le temperature saranno in aumento, con punte di +36,5°C durante il pomeriggio di Domenica. Il cielo sarà prevalentemente sereno, salvo la comparsa di nubi sparse nella notte di Sabato. Le brezze saranno leggere, con intensificazioni solo nel pomeriggio di Venerdì. Si consiglia di proteggersi dai raggi solari e di mantenere un’adeguata idratazione per affrontare al meglio le giornate estive a Pontassieve.

Venerdì 12 Luglio

Notte: Il cielo sarà sereno con una temperatura di +21,9°C e una leggera brezza proveniente da Est – Sud Est a 2,2km/h.

Mattina: La giornata inizierà con cielo sereno e temperature in aumento: +25°C con una brezza proveniente da Sud – Sud Ovest a 6,2km/h.

Pomeriggio: Il sole continuerà a splendere con temperature che raggiungeranno i +35°C e una brezza vivace da Ovest – Sud Ovest a 25,2km/h.

Sera: Anche al tramonto il cielo sarà sereno con una temperatura di +24,3°C e una brezza leggera da Sud Ovest a 10,1km/h.

Sabato 13 Luglio

Notte: Le nubi sparse inizieranno a comparire con una temperatura di +21,6°C e una brezza leggera da Sud – Sud Ovest a 8,2km/h.

Mattina: Il cielo si presenterà sereno con una temperatura di +28,8°C e una brezza leggera da Sud Ovest a 10km/h.

Pomeriggio: Il sole sarà ancora protagonista con temperature che raggiungeranno i +34,3°C e una brezza vivace da Ovest a 20,7km/h.

Sera: La serata si concluderà con cielo sereno e una temperatura di +23,5°C con una brezza leggera da Sud – Sud Ovest a 5,5km/h.

Domenica 14 Luglio

Notte: Il cielo sarà sereno con una temperatura di +21°C e una leggera brezza da Sud Est a 2,4km/h.

Mattina: Le nubi sparse inizieranno a comparire con una temperatura di +25°C e una leggera brezza da Sud – Sud Est a 2,4km/h.

Pomeriggio: Il sole splenderà con temperature che raggiungeranno i +36,5°C e una brezza leggera da Ovest – Sud Ovest a 11km/h.

Sera: Anche al calar del sole il cielo sarà sereno con una temperatura di +23,8°C e una leggera brezza da Sud a 4,5km/h.

In conclusione, il fine settimana a Pontassieve si prospetta caldo e soleggiato, con temperature in aumento e brezze leggere. È consigliabile proteggersi adeguatamente dai raggi solari e idratarsi frequentemente per godersi al meglio le giornate estive.

