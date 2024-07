Meteo Segrate, le previsioni per domani venerdì 19 luglio

MeteoWeb

Venerdì 19 Luglio a Segrate si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature in aumento durante la mattina e il pomeriggio. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da una leggera brezza di vento proveniente da est, con velocità intorno ai 2 km/h e una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature si manterranno intorno ai +24°C, con una percezione di caldo leggermente superiore.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno gradualmente, con punte di +32°C attese intorno alle ore 11:00. Il vento si orienterà verso sud, aumentando leggermente di intensità fino a raggiungere i 6 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 50%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1016hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni in vista. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +33°C, con una percezione di caldo che potrebbe superare i +35°C. Il vento soffierà da sud con una brezza leggera, mantenendo l’umidità intorno al 50%.

In serata, il cielo resterà sereno ma verso le 20:00 è prevista una possibile pioggia leggera, con una copertura nuvolosa del 5% e temperature intorno ai +27°C. Il vento cambierà direzione verso ovest, aumentando leggermente di intensità con raffiche fino a 7,5 km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.17mm, con un’umidità che salirà al 72%.

In conclusione, Venerdì 19 Luglio a Segrate si prospetta una giornata calda e soleggiata, con temperature in aumento durante la mattina e il pomeriggio. Nel tardo pomeriggio è prevista una breve pioggia leggera, ma il bel tempo dovrebbe prevalere per il resto della giornata. Le condizioni meteo per i prossimi giorni a Segrate si preannunciano stabili, con temperature elevate e cielo sereno.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Luglio a Segrate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.4° perc. +25° prob. 1 % 1 E max 1.3 Levante 83 % 1018 hPa 3 cielo sereno +23.2° perc. +23.8° Assenti 1.8 ENE max 2 Grecale 85 % 1017 hPa 6 cielo sereno +25° perc. +25.6° prob. 15 % 1.2 OSO max 2.1 Libeccio 79 % 1018 hPa 9 cielo sereno +29.9° perc. +32.8° prob. 36 % 2.8 OSO max 1.9 Libeccio 61 % 1017 hPa 12 cielo sereno +32.4° perc. +34.9° prob. 19 % 7.4 SSE max 4.9 Scirocco 49 % 1015 hPa 15 cielo sereno +32.7° perc. +35.2° prob. 9 % 9.5 SSE max 7.3 Scirocco 48 % 1013 hPa 18 cielo sereno +30° perc. +33.5° prob. 18 % 6 SSO max 10.2 Libeccio 63 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +26.7° perc. +28.7° 0.2 mm 4.6 ONO max 4.7 Maestrale 75 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:55 e tramonta alle ore 21:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.