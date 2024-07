Meteo Sesto Fiorentino, le previsioni per domani giovedì 11 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 11 Luglio a Sesto Fiorentino prevedono condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà assente, con cielo sereno per gran parte della giornata.

Durante la mattina, le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i +33,2°C intorno alle 10:00 e i +34,5°C intorno alle 11:00. La percezione termica sarà leggermente inferiore rispetto alla temperatura effettiva, ma comunque piuttosto elevata.

Nel pomeriggio, il caldo aumenterà ulteriormente, con punte di +36,1°C intorno alle 13:00 e +36°C intorno alle 14:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche leggere che potranno raggiungere i 15km/h.

In serata, le temperature inizieranno a diminuire gradualmente, ma si manterranno comunque elevate, con valori intorno ai +30°C intorno alle 18:00 e ai +27,1°C intorno alle 19:00. La umidità aumenterà leggermente rispetto alle ore centrali della giornata, ma rimarrà comunque su valori accettabili.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 11 Luglio a Sesto Fiorentino indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione all’esposizione diretta al sole e di mantenere un adeguato livello di idratazione. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con temperature che si manterranno su valori estivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 11 Luglio a Sesto Fiorentino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.8° perc. +21.7° Assenti 0.8 SSO max 2.7 Libeccio 63 % 1016 hPa 4 cielo sereno +20.9° perc. +20.8° Assenti 1 NE max 1.8 Grecale 66 % 1016 hPa 7 cielo sereno +27.3° perc. +27.5° Assenti 2.1 SO max 1.9 Libeccio 47 % 1017 hPa 10 cielo sereno +33.2° perc. +32.3° Assenti 6.7 SO max 7.3 Libeccio 30 % 1016 hPa 13 cielo sereno +36.1° perc. +35° Assenti 12.2 OSO max 14.5 Libeccio 24 % 1014 hPa 16 cielo sereno +34.3° perc. +33.3° Assenti 13.7 OSO max 13.8 Libeccio 28 % 1014 hPa 19 cielo sereno +27.1° perc. +27.6° Assenti 5.8 OSO max 9.6 Libeccio 51 % 1015 hPa 22 cielo sereno +23.8° perc. +24° Assenti 1.7 SO max 4.7 Libeccio 66 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:46 e tramonta alle ore 20:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.