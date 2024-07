Meteo Sesto San Giovanni, le previsioni per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Sesto San Giovanni per Giovedì 25 Luglio mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, dopo le prime ore caratterizzate da piogge leggere, il cielo si schiarirà progressivamente, lasciando spazio a nubi sparse e, infine, a un cielo sereno nel pomeriggio. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i 30°C nel primo pomeriggio.

Durante la notte, le precipitazioni tenderanno a diminuire, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 50%. Le temperature si manterranno intorno ai 21°C, con una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est.

Al risveglio, il mattino sarà caratterizzato da una copertura nuvolosa intorno al 50%, con temperature che saliranno gradualmente fino a superare i 27°C. La presenza di piogge leggere potrebbe interessare le prime ore del giorno, ma la situazione migliorerà rapidamente, lasciando spazio a nubi sparse e, infine, a un cielo sereno.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche saranno stabili, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 20% e temperature che si manterranno intorno ai 30°C. Il vento soffierà da Sud Est con intensità variabile, mentre l’umidità si manterrà intorno al 50%.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, arrivando al 60%, con temperature che si attesteranno intorno ai 24°C. Il vento proveniente da Est – Nord Est potrà raggiungere raffiche vivaci, mentre l’umidità si manterrà intorno all’80%.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio a Sesto San Giovanni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, con un passaggio da piogge leggere al mattino a un cielo sereno nel pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai 30°C, e il vento potrà risultare variabile in intensità. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e alle eventuali precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Luglio a Sesto San Giovanni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.7° perc. +22.4° 0.17 mm 6.3 NE max 14 Grecale 94 % 1012 hPa 3 pioggia leggera +21° perc. +21.5° 0.35 mm 5 NNE max 7.1 Grecale 92 % 1012 hPa 6 nubi sparse +22.2° perc. +22.7° prob. 37 % 4.2 NNE max 6.2 Grecale 86 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +27.3° perc. +28.1° 0.1 mm 7.5 SE max 10.8 Scirocco 56 % 1013 hPa 12 cielo sereno +29.6° perc. +30.4° prob. 23 % 11.1 SE max 8 Scirocco 49 % 1011 hPa 15 poche nuvole +29.6° perc. +30.6° prob. 4 % 9.9 SE max 7.7 Scirocco 51 % 1010 hPa 18 nubi sparse +27.5° perc. +28.9° prob. 5 % 8.4 SE max 12.3 Scirocco 62 % 1010 hPa 21 nubi sparse +24.2° perc. +24.7° prob. 14 % 6.2 E max 13.8 Levante 76 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 03:42 e tramonta alle ore 03:42

