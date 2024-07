Meteo Torino, le previsioni per la prossima settimana 22 – 25 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Torino indicano una settimana inizialmente soleggiata, con cielo sereno e temperature in aumento. Tuttavia, verso metà settimana sono attese nuvole e possibili precipitazioni leggere. Le temperature si manterranno elevate, con una leggera diminuzione verso la fine della settimana. È consigliabile rimanere informati per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteorologiche.

Lunedì 22 Luglio

Lunedì 22 Luglio a Torino si prospetta con cielo coperto durante la notte, con una copertura nuvolosa del 98% e temperature intorno ai +19°C. La temperatura percepita sarà di circa +19°C a causa di una leggera brezza proveniente da Ovest con velocità attorno ai 5,4km/h. Non sono previste precipitazioni significative, ma l’umidità sarà alta, intorno all’88% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

La mattina, a partire dalle prime ore, le nubi si diraderanno lasciando spazio a nubi sparse con una copertura nuvolosa del 41%. Le temperature saliranno fino a +21°C con una percezione di +21,2°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con una velocità di 3,1km/h. L’umidità diminuirà leggermente attestandosi intorno al 78%.

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature aumenteranno fino a +30,5°C con una percezione di +31,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità intorno ai 3,2km/h proveniente da Sud. L’umidità si manterrà intorno al 48% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

La sera e la notte saranno caratterizzate da un cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si abbasseranno gradualmente fino a +22,5°C con una percezione di +22,6°C. Il vento sarà ancora presente, proveniente da Ovest – Nord Ovest con una velocità di 4,5km/h. Le precipitazioni rimarranno assenti, mentre l’umidità si attesterà intorno al 70% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Martedì 23 Luglio

Martedì 23 Luglio a Torino inizierà con un cielo sereno durante la notte, con una copertura nuvolosa al 0% e temperature intorno ai +22°C. Il vento soffierà da Nord Ovest con una velocità di 4,6km/h. Non sono previste precipitazioni significative, ma l’umidità sarà del 70% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Nelle prime ore del mattino, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +21°C con una percezione di +21,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,8km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 70%.

Durante il pomeriggio il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +31°C con una percezione di +33,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità intorno ai 2,9km/h proveniente da Sud Est. L’umidità si manterrà stabile intorno al 52% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

La sera e la notte saranno caratterizzate da un cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si abbasseranno gradualmente fino a +21,4°C con una percezione di +21,6°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Est – Nord Est con una velocità di 3,8km/h. Le precipitazioni rimarranno assenti, mentre l’umidità si attesterà intorno al 77% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mercoledì 24 Luglio

Mercoledì 24 Luglio a Torino si prevede un inizio di giornata con pioggia leggera durante la notte, con una copertura nuvolosa al 7% e temperature intorno ai +20,9°C. Il vento soffierà da Nord Ovest con una velocità di 6,3km/h. Sono attese precipitazioni leggere di circa 0.11mm, con un’umidità del 79% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Nel corso della mattinata il cielo si libererà dalle nuvole, diventando sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si alzeranno fino a +25,3°C con una percezione di +25,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità intorno ai 2,9km/h proveniente da Est. L’umidità si attesterà intorno al 57%.

Durante il pomeriggio il cielo sarà coperto al 100%. Le temperature saliranno fino a +28,2°C con una percezione di +28,6°C. Il vento sarà presente, con una velocità di 6,5km/h proveniente da Est. L’umidità aumenterà fino al 49% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

La sera e la notte saranno caratterizzate da un cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si abbasseranno gradualmente fino a +21,6°C con una percezione di +21,7°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord – Nord Ovest con una velocità di 5km/h. Le precipitazioni rimarranno assenti, mentre l’umidità si attesterà intorno al 74% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Giovedì 25 Luglio

Giovedì 25 Luglio a Torino inizierà con nubi sparse durante la notte, con una copertura nuvolosa al 39% e temperature intorno ai +21,2°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con una velocità di 4,6km/h. Non sono previste precipitazioni significative, ma l’umidità sarà del 73% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Nelle prime ore del mattino, il cielo sarà coperto al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +21°C con una percezione di +21°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,2km/h proveniente da Nord. L’umidità si attesterà intorno al 72%.

Durante il pomeriggio il cielo sarà ancora coperto al 100%. Le temperature saliranno fino a +27,5°C con una percezione di +28°C. Il vento sarà presente, con una velocità di 6,1km/h proveniente da Est. L’umidità si manterrà stabile intorno al 51% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

La sera e la notte saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa al 70%. Le temperature si abbasseranno gradualmente fino a +19,7°C con una percezione di +19,8°C. Il vento sarà presente, proveniente da Nord con una velocità di 6km/h. Le precipitazioni rimarranno assenti, mentre l’umidità si attesterà intorno al 79% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

In base alle previsioni meteo, la settimana a Torino si prospetta con un inizio soleggiato, seguito da un aumento delle nuvole e possibili precipitazioni leggere verso metà settimana. Tuttavia, le temperature rimarranno piuttosto elevate, con una leggera diminuzione verso la fine della settimana. Resta comunque consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti.

