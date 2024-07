Meteo Trapani, le previsioni per il weekend 12 – 14 Luglio

MeteoWeb

Previsioni Meteo Trapani per il fine settimana indicano un clima stabile e soleggiato. Temperature gradevoli, venti leggeri da varie direzioni. Cielo sereno con valori intorno ai +28-30°C. Umidità tra il 46% e il 65%. Condizioni ideali per attività all’aperto e per godersi la bellezza della città.

Venerdì 12 Luglio

Notte

Durante la notte a Trapani, cielo sereno e temperatura intorno ai +26,2°C con leggera brezza proveniente da Est – Nord Est a una velocità di 9km/h. L’umidità si attesterà intorno al 56% con pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature in aumento, con valori che raggiungeranno i +28,6°C percepiti. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di 9km/h, mantenendo l’umidità al 51%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il meteo a Trapani sarà stabile con cielo sereno e temperatura che si manterrà intorno ai +27°C. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest soffierà a 5,5km/h, mentre l’umidità salirà al 59%.

Sera

In serata le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con cielo sereno e temperatura intorno ai +25,8°C. Il vento proveniente da Sud soffierà a una velocità di 9,7km/h, con un’umidità del 65%.

Sabato 13 Luglio

Notte

Durante la notte a Trapani, il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno e temperatura intorno ai +25,3°C con brezza leggera proveniente da Sud – Sud Ovest a una velocità di 7,8km/h. L’umidità si attesterà intorno al 65% con pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina

La mattina sarà simile alla notte precedente, con cielo sereno e temperature che raggiungeranno i +28°C percepiti. Il vento soffierà da Sud a una velocità di 5,9km/h, mantenendo l’umidità al 49%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche saranno stabili con cielo sereno e temperatura che si manterrà intorno ai +27,4°C. Il vento proveniente da Ovest – Nord Ovest soffierà a 5,7km/h, mentre l’umidità salirà al 59%.

Sera

In serata il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno e temperatura intorno ai +26,9°C. Il vento proveniente da Est – Nord Est soffierà a una velocità di 9,6km/h, con un’umidità del 57%.

Domenica 14 Luglio

Notte

Durante la notte a Trapani, il meteo sarà stabile con cielo sereno e temperatura intorno ai +26,6°C con brezza leggera proveniente da Sud Est a una velocità di 5,7km/h. L’umidità si attesterà intorno al 55% con pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature che raggiungeranno i +30,4°C percepiti. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di 2,7km/h, mantenendo l’umidità al 46%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il meteo sarà stabile con cielo sereno e temperatura che si manterrà intorno ai +28,6°C. Il vento proveniente da Nord Ovest soffierà a 5,3km/h, mentre l’umidità salirà al 48%.

Sera

In serata le condizioni meteorologiche saranno stabili con cielo sereno e temperatura intorno ai +27,1°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Est soffierà a una velocità di 9,8km/h, con un’umidità del 58%.

Alla luce delle previsioni meteo per il fine settimana a Trapani, si prevede un clima stabile e soleggiato con temperature piacevoli e venti leggeri. Sia Sabato che Domenica saranno caratterizzati da cielo sereno e temperature gradevoli, ideali per trascorrere del tempo all’aperto e godersi le bellezze della città.

