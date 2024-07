Meteo Trezzano sul Naviglio, le previsioni per domani giovedì 18 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Trezzano sul Naviglio prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, si potranno osservare delle piogge leggere con una copertura nuvolosa che andrà via via diradandosi nel corso della giornata, fino a lasciare spazio a un cielo sereno nel pomeriggio e nella serata.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà coperto con una temperatura di +23,2°C e una copertura nuvolosa del 89%. Ci saranno deboli venti provenienti da Nord con raffiche fino a 4,9km/h. L’umidità sarà del 86% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1016hPa.

Nelle prime ore del mattino, a partire dalle 01:00, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100% e una temperatura di +22,4°C. I venti saranno sempre provenienti da Nord con una velocità di 4,3km/h. Le precipitazioni potrebbero raggiungere i 0.15mm e l’umidità sarà dell’89%.

Man mano che ci avvicineremo alla mattina, le piogge tenderanno a diminuire di intensità. Alle 06:00 si prevede ancora pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 49% e una temperatura di +23°C. I venti saranno deboli, con una velocità di 0,9km/h provenienti da Nord. Le precipitazioni potrebbero raggiungere i 0.28mm e l’umidità sarà dell’85%.

Durante il pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si libererà dalle nuvole, regalando un bel sole con una copertura nuvolosa al 4% e una temperatura di +31,5°C. I venti saranno provenienti da Sud – Sud Est con una velocità di 7,4km/h. L’umidità sarà del 51% e la pressione atmosferica si manterrà sui 1017hPa.

Infine, in serata, a partire dalle 18:00, il cielo sarà sereno con una temperatura di +28,8°C e una copertura nuvolosa al 2%. I venti saranno provenienti da Sud – Sud Ovest con una velocità di 5,7km/h. L’umidità sarà del 67% e la pressione atmosferica si aggirerà intorno ai 1016hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Trezzano sul Naviglio indicano una giornata con piogge leggere al mattino, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, con un cielo sereno nel pomeriggio e nella serata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del tempo e di consultare aggiornamenti in tempo reale per eventuali cambiamenti repentini.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Luglio a Trezzano sul Naviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +23.2° perc. +23.8° prob. 9 % 4.3 N max 4.9 Tramontana 86 % 1016 hPa 3 nubi sparse +21.5° perc. +22.1° prob. 13 % 4.1 N max 5 Tramontana 92 % 1017 hPa 6 pioggia leggera +23° perc. +23.6° 0.28 mm 0.9 N max 3.2 Tramontana 85 % 1018 hPa 9 pioggia leggera +28° perc. +30.1° 0.24 mm 4.5 ESE max 6.3 Scirocco 66 % 1018 hPa 12 cielo sereno +31.1° perc. +33.4° prob. 12 % 6.8 SE max 7.2 Scirocco 53 % 1017 hPa 15 cielo sereno +31.6° perc. +33.8° prob. 5 % 8.1 SSE max 6.7 Scirocco 51 % 1016 hPa 18 cielo sereno +28.8° perc. +31.9° prob. 4 % 5.7 SSO max 9 Libeccio 67 % 1016 hPa 21 cielo sereno +25.6° perc. +26.1° prob. 1 % 3 NO max 3.1 Maestrale 76 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:55 e tramonta alle ore 21:04

