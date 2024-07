Previsioni Meteo Abbiategrasso: tutti i dettagli per domani mercoledì 17 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 17 Luglio ad Abbiategrasso mostrano una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% intorno alle ore 7:00, con temperature che si attesteranno intorno ai +23°C. Nel corso della mattinata, è prevista la possibilità di piogge leggere con una probabilità del 17% intorno alle ore 7:00 e del 12% intorno alle ore 8:00.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà e si avrà un aumento delle temperature, con punte massime attese intorno ai +30°C intorno alle ore 15:00. La probabilità di piogge leggere si manterrà intorno al 28% intorno alle ore 12:00. Nel primo pomeriggio, il vento soffierà da Sud Est con una velocità di 5,7km/h, mentre nel tardo pomeriggio la velocità del vento aumenterà leggermente fino a 6,3km/h.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 9% intorno alle ore 15:00. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori intorno ai +24,5°C intorno alle ore 21:00. La probabilità di piogge leggere aumenterà leggermente, arrivando al 44% intorno alle ore 21:00.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 17 Luglio ad Abbiategrasso indicano una giornata con cielo variabile, con possibili piogge leggere soprattutto durante la mattinata. Le temperature si manterranno elevate, con punte massime attese nel pomeriggio. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e munirsi di un ombrello in caso di piogge improvvise.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21° perc. +21.5° 0.12 mm 5.2 O max 6.8 Ponente 91 % 1014 hPa 3 nubi sparse +20° perc. +20.5° Assenti 3.7 NO max 6.4 Maestrale 91 % 1014 hPa 6 cielo coperto +21.8° perc. +22.2° prob. 5 % 2.6 N max 7 Tramontana 85 % 1015 hPa 9 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° prob. 15 % 1.2 ESE max 3.8 Scirocco 70 % 1015 hPa 12 cielo coperto +29.6° perc. +32.1° prob. 28 % 4.8 SE max 6.1 Scirocco 60 % 1015 hPa 15 cielo sereno +30.3° perc. +32.6° prob. 7 % 6.3 SE max 7 Scirocco 56 % 1014 hPa 18 poche nuvole +27.9° perc. +30.9° prob. 23 % 4 S max 7.3 Ostro 73 % 1014 hPa 21 nubi sparse +24.5° perc. +25.2° prob. 44 % 5.6 NO max 5.5 Maestrale 83 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:55 e tramonta alle ore 21:05

