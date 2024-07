Previsioni Meteo Bollate: il bollettino per domani mercoledì 24 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 24 Luglio a Bollate si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variegate. Le prime ore del mattino vedranno la presenza di nubi sparse, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa verso le prime ore del pomeriggio. Nel corso della giornata, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con possibili schiarite nel tardo pomeriggio.

Le previsioni meteo per Mercoledì 24 Luglio a Bollate indicano che la temperatura massima si attesterà intorno ai 31,1°C, con una temperatura percepita che potrà raggiungere i 31,8°C. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche leggere che potranno raggiungere i 10,5km/h. Le precipitazioni saranno presenti soprattutto nel tardo pomeriggio e in serata, con un’intensità che varierà da 0.1mm a 0.61mm.

Considerando le condizioni meteo dei prossimi giorni a Bollate, si prevede un leggero aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle precipitazioni, che potrebbero verificarsi anche nei giorni successivi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mercoledì 24 Luglio a Bollate indicano una giornata con temperature elevate e possibili precipitazioni nel tardo pomeriggio e in serata. È consigliabile monitorare costantemente l’evoluzione delle condizioni meteo e prendere le dovute precauzioni in caso di pioggia.

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +22.2° perc. +22.9° 0.11 mm 5.2 NNE max 7.9 Grecale 90 % 1014 hPa 3 poche nuvole +20.6° perc. +20.9° prob. 4 % 6.4 N max 8.4 Tramontana 86 % 1013 hPa 6 nubi sparse +21.9° perc. +22.1° Assenti 4 ENE max 7.7 Grecale 77 % 1014 hPa 9 cielo coperto +26.5° perc. +26.5° prob. 2 % 8.6 ESE max 10.4 Scirocco 61 % 1014 hPa 12 cielo coperto +29.8° perc. +31° Assenti 9 SE max 7.2 Scirocco 51 % 1013 hPa 15 cielo sereno +30.9° perc. +31.8° prob. 4 % 11.2 SSE max 9.1 Scirocco 46 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +27.3° perc. +29.2° 0.19 mm 6.5 SSE max 8.9 Scirocco 68 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +23.3° perc. +23.9° 0.45 mm 4 ENE max 4.5 Grecale 87 % 1012 hPa

