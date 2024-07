Previsioni Meteo Bresso: tutti i dettagli per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Bresso indicano condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni di intensità variabile. Le temperature si manterranno piuttosto stabili durante la giornata, con valori massimi intorno ai 29°C nel primo pomeriggio.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa intorno al 5%. Le temperature si aggireranno intorno ai 22°C, con una leggera percezione di calore dovuta all’umidità. Il vento soffierà da Est – Sud Est a una velocità di circa 7km/h.

Durante il pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 77%, con possibili precipitazioni di pioggia leggera. Le temperature massime raggiungeranno i 30°C, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento sarà moderato, proveniente da Sud Est a una velocità di 11km/h.

In serata, la situazione meteorologica a Bresso sarà caratterizzata da cielo coperto al 100% e possibili piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai 22°C, con una leggera sensazione di fresco. Il vento sarà proveniente da Nord – Nord Ovest a una velocità di 13km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 21 Luglio a Bresso indicano una giornata con alternanza di schiarite e precipitazioni, con temperature gradevoli e venti di intensità variabile. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali piogge nel corso della giornata.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Luglio a Bresso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +22.1° perc. +22.7° 0.13 mm 6.3 ENE max 15 Grecale 86 % 1009 hPa 3 cielo sereno +21° perc. +21.5° prob. 71 % 5.5 ENE max 14.1 Grecale 90 % 1008 hPa 6 cielo sereno +21.8° perc. +22.3° prob. 72 % 4.5 ESE max 7.3 Scirocco 87 % 1009 hPa 9 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° prob. 37 % 7.6 SE max 8.5 Scirocco 63 % 1009 hPa 12 pioggia leggera +28.1° perc. +29.4° 0.12 mm 8.5 SE max 8.7 Scirocco 58 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +29° perc. +30.5° 0.19 mm 10.4 ESE max 10.8 Scirocco 57 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +24.6° perc. +25.3° 0.87 mm 4.6 NNE max 5.2 Grecale 82 % 1007 hPa 21 cielo coperto +22.2° perc. +22.8° prob. 61 % 7.5 NNO max 11.4 Maestrale 87 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 03:42 e tramonta alle ore 03:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.