Previsioni Meteo Buccinasco: il bollettino per domani giovedì 1 agosto

Le previsioni meteo per Giovedì 1 Agosto a Buccinasco prevedono condizioni climatiche variegate durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una temperatura che si aggira intorno ai +26°C. Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere con temperature che potrebbero superare i +33°C. Tuttavia, verso sera sono attese precipitazioni leggere che potrebbero portare un po’ di sollievo dal caldo afoso della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con una temperatura intorno ai +22°C. Al risveglio, il cielo sarà ancora sgombro da nuvole con una temperatura che si attesterà sui +24°C. Man mano che la mattinata avanza, il termometro salirà fino a raggiungere i +30°C verso le ore centrali del giorno.

Nel pomeriggio, il caldo sarà particolarmente intenso con temperature che potrebbero superare i +33°C. Tuttavia, verso sera è prevista l’arrivo di precipitazioni leggere che potrebbero portare un po’ di frescura all’ambiente.

In conclusione, le previsioni meteo per Buccinasco indicano una giornata all’insegna del sole e del caldo, con temperature che potrebbero raggiungere punte elevate. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle precipitazioni serali che potrebbero portare un po’ di sollievo dalla calura estiva. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle condizioni meteo dei prossimi giorni a Buccinasco.

Tutti i dati meteo di Giovedì 1 Agosto a Buccinasco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24.1° perc. +24.4° prob. 46 % 2.6 ENE max 11.7 Grecale 70 % 1012 hPa 3 poche nuvole +22.5° perc. +22.8° prob. 4 % 0.2 O max 6.4 Ponente 78 % 1012 hPa 6 cielo sereno +24.2° perc. +24.5° Assenti 1.8 OSO max 5.1 Libeccio 71 % 1012 hPa 9 cielo sereno +30° perc. +31.6° Assenti 4.5 SO max 4.8 Libeccio 54 % 1011 hPa 12 cielo sereno +32.8° perc. +34.9° Assenti 9.2 SSO max 7.2 Libeccio 46 % 1009 hPa 15 cielo sereno +33.7° perc. +35.4° prob. 4 % 6.7 SO max 6.1 Libeccio 42 % 1007 hPa 18 cielo sereno +27.8° perc. +29.1° prob. 32 % 11.8 NO max 22 Maestrale 59 % 1007 hPa 21 cielo sereno +24.2° perc. +24.4° prob. 81 % 6.7 ONO max 14.3 Maestrale 64 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 20:47

