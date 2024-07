Previsioni Meteo Buccinasco: il bollettino per domani sabato 13 luglio

MeteoWeb

Sabato 13 Luglio a Buccinasco si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo mutevoli. Le prime ore del mattino saranno contrassegnate da piogge leggere con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Le temperature si manterranno intorno ai 20-21°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento soffierà con intensità variabile dai 1,7km/h ai 7,5km/h provenendo prevalentemente da direzioni occidentali.

Man mano che la mattina avanza, la pioggia tenderà a diminuire di intensità, mantenendo comunque una copertura nuvolosa elevata. Le temperature saliranno leggermente, attestandosi intorno ai 23-24°C. Il vento continuerà a soffiare con una velocità compresa tra i 3,5km/h e i 6,7km/h, mantenendo la stessa direzione occidentale.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica a Buccinasco tenderà a migliorare, con la pioggia che si trasformerà in nubi sparse. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 73-86%, con temperature che oscilleranno tra i 26-27°C. Il vento sarà leggero, con intensità variabile dai 1,6km/h ai 2,8km/h, provenendo da direzioni esterne.

Verso sera, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con la pioggia che farà nuovamente la sua comparsa in forma leggera. La copertura nuvolosa si manterrà intorno al 31-66%, con temperature che si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 20-23°C. Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 1,4km/h e i 7km/h, provenendo sempre da direzioni occidentali.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 13 Luglio a Buccinasco indicano una giornata instabile con piogge alternate a schiarite. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con venti leggeri che accompagneranno l’evolversi delle condizioni atmosferiche. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.2° perc. +21.8° 0.29 mm 7.5 ONO max 12.5 Maestrale 93 % 1008 hPa 3 pioggia leggera +20.8° perc. +21.4° 0.35 mm 3.1 NNO max 4.1 Maestrale 94 % 1008 hPa 6 pioggia moderata +20° perc. +20.5° 1.23 mm 3.7 OSO max 4.2 Libeccio 96 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +22.3° perc. +22.9° 0.43 mm 5.2 OSO max 6.2 Libeccio 89 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +24° perc. +24.7° 0.51 mm 1.7 S max 3.3 Ostro 84 % 1010 hPa 15 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° prob. 45 % 2.8 E max 5.6 Levante 67 % 1009 hPa 18 pioggia leggera +25.1° perc. +25.7° 0.14 mm 1.4 NNO max 2.6 Maestrale 78 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +21.3° perc. +21.8° 0.22 mm 7 ONO max 7.6 Maestrale 89 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:50 e tramonta alle ore 21:08

