Previsioni Meteo Cesano Boscone: il bollettino per domani lunedì 22 luglio

Le previsioni meteo per Lunedì 22 Luglio a Cesano Boscone indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in aumento, con valori che raggiungeranno i +28,6°C intorno alle 09:00. Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature che potranno superare i +32°C nelle ore centrali del giorno. La sera sarà caratterizzata da un leggero calo delle temperature, ma il cielo rimarrà comunque sereno.

Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature intorno ai +25°C. Le prime ore del mattino vedranno un aumento della copertura nuvolosa, che si manterrà comunque al di sotto del 30%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22°C.

Le previsioni del tempo indicano una velocità del vento costante durante la giornata, con valori che si manterranno intorno ai 5-10km/h provenienti prevalentemente da direzione Ovest – Nord Ovest. Le raffiche di vento saranno leggere, con intensità che non supererà i 10km/h.

Non sono previste precipitazioni per Lunedì 22 Luglio a Cesano Boscone, con un’umidità che si manterrà intorno al 50-60% e una pressione atmosferica stabile intorno ai 1010-1012hPa.

In base alla situazione attuale, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Cesano Boscone indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con cieli sereni e temperature elevate. È consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e mantenere un’adeguata idratazione.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +22.8° perc. +23.3° prob. 58 % 6.5 ONO max 10.9 Maestrale 81 % 1010 hPa 3 cielo coperto +21.4° perc. +21.8° prob. 32 % 3.8 NO max 8.2 Maestrale 83 % 1010 hPa 6 nubi sparse +22.9° perc. +23.2° prob. 19 % 3.5 ONO max 6.4 Maestrale 75 % 1011 hPa 9 cielo sereno +28.6° perc. +29.4° prob. 5 % 4.1 ONO max 6.3 Maestrale 52 % 1012 hPa 12 cielo sereno +31.8° perc. +32.2° prob. 4 % 8.5 SSO max 7.1 Libeccio 41 % 1011 hPa 15 cielo sereno +31.6° perc. +32.9° prob. 8 % 11.2 SSO max 8.6 Libeccio 46 % 1010 hPa 18 cielo sereno +29.3° perc. +30.9° prob. 20 % 5.1 SSO max 7 Libeccio 56 % 1011 hPa 21 cielo sereno +25.8° perc. +26.2° prob. 39 % 0.3 OSO max 2.2 Libeccio 66 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:59 e tramonta alle ore 21:00

