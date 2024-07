Previsioni Meteo Cornaredo: il bollettino per domani venerdì 26 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio a Cornaredo prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Tuttavia, è importante tenere in considerazione alcuni dettagli che influenzeranno le condizioni atmosferiche nel corso della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 58% e l’84%. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C e i venti soffieranno con intensità variabile tra i 4,2km/h e i 7,1km/h provenienti prevalentemente da est.

Al sorgere del sole, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa inferiore all’8%. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i +28°C durante la mattina. I venti, provenienti da sud-est, soffieranno con una velocità tra i 6,3km/h e i 7,2km/h.

Nel corso del pomeriggio, il cielo sarà parzialmente coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 27% e il 70%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +30°C, con una percezione di calore che potrà superare i +31°C. I venti, provenienti da sud-ovest, soffieranno con intensità tra i 6,2km/h e i 9,4km/h.

In serata, il cielo si presenterà nuovamente sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 10%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +25°C. I venti, provenienti da ovest, soffieranno con una leggera brezza che potrà raggiungere i 4,6km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 26 Luglio a Cornaredo indicano una giornata caratterizzata da temperature elevate e cielo per lo più sereno, con la presenza di nubi sparse solo in alcune fasce orarie. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura e alla brezza che potrebbero influenzare il comfort termico durante la giornata. Resta aggiornato sulle previsioni meteo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 26 Luglio a Cornaredo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23° perc. +23.3° Assenti 7.1 ENE max 18 Grecale 72 % 1012 hPa 3 nubi sparse +21.8° perc. +22° Assenti 5.2 E max 11.2 Levante 73 % 1012 hPa 6 nubi sparse +23.4° perc. +23.5° prob. 4 % 5.1 ESE max 8.2 Scirocco 64 % 1013 hPa 9 poche nuvole +28.1° perc. +28.2° prob. 20 % 6.3 SE max 6.8 Scirocco 46 % 1013 hPa 12 nubi sparse +28.7° perc. +29.1° prob. 36 % 7 SSO max 7.1 Libeccio 48 % 1012 hPa 15 nubi sparse +30.4° perc. +31° prob. 28 % 9.4 S max 6.7 Ostro 46 % 1011 hPa 18 poche nuvole +28° perc. +29.1° prob. 28 % 6.7 SSO max 7.8 Libeccio 57 % 1012 hPa 21 cielo sereno +25.2° perc. +25.5° prob. 52 % 1.6 NNO max 1.9 Maestrale 67 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 03:49 e tramonta alle ore 03:49

