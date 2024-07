Previsioni Meteo Empoli: il bollettino per domani venerdì 19 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio a Empoli prevedono una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. Durante la notte, il cielo resterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 24°C. La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento, con valori che raggiungeranno i 34,5°C intorno alle 09:00. Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature continueranno ad aumentare, con punte di 39,1°C intorno alle 13:00. Anche in serata il cielo sarà sereno, ma le temperature inizieranno a diminuire, attestandosi intorno ai 24,9°C intorno alle 21:00.

Le condizioni meteo a Empoli per Venerdì 19 Luglio saranno caratterizzate da un’assenza di nuvole, una bassa probabilità di piogge e venti leggeri che soffieranno principalmente da direzione Ovest. L’umidità si manterrà su valori medi intorno al 50%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1013-1017hPa.

In base alle previsioni meteo attuali, possiamo affermare che Venerdì 19 Luglio a Empoli sarà una giornata calda e soleggiata, ideale per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni, le previsioni meteo indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che dovrebbero rimanere elevate. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti repentini.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Luglio a Empoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24° perc. +24.2° Assenti 2.2 OSO max 2.3 Libeccio 68 % 1017 hPa 4 cielo sereno +23° perc. +23.2° Assenti 1.6 OSO max 1.9 Libeccio 73 % 1017 hPa 7 cielo sereno +29.6° perc. +29.8° Assenti 1.9 N max 3.9 Tramontana 45 % 1017 hPa 10 cielo sereno +36.4° perc. +36.7° Assenti 4.9 NO max 5.5 Maestrale 30 % 1015 hPa 13 cielo sereno +39.1° perc. +38.7° prob. 7 % 12.7 O max 8.6 Ponente 22 % 1013 hPa 16 cielo sereno +36.2° perc. +35.7° prob. 7 % 21.9 O max 22.3 Ponente 27 % 1012 hPa 19 cielo sereno +27.6° perc. +29.3° prob. 1 % 9.1 OSO max 12.8 Libeccio 64 % 1012 hPa 22 cielo sereno +24.2° perc. +24.8° prob. 17 % 4.6 SO max 5.2 Libeccio 85 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:54 e tramonta alle ore 20:50

