Previsioni Meteo Empoli: tutti i dettagli per domani domenica 21 luglio

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Empoli prevedono una giornata caratterizzata da variazioni significative delle condizioni atmosferiche. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio e verso sera ci si aspetta un aumento delle nuvole con la possibilità di piogge leggere.

Durante la mattina, le temperature si attesteranno intorno ai 24-31°C, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento soffierà a velocità variabile dai 2,2km/h ai 10,2km/h, provenendo prevalentemente da direzioni meridionali e occidentali. L’umidità sarà intorno al 40-71% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche tenderanno a peggiorare con un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 32-35°C, con un aumento della velocità del vento che potrà raggiungere i 29,7km/h. L’umidità aumenterà fino al 95% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

Verso sera, è prevista l’arrivo di piogge leggere con temperature che si abbasseranno intorno ai 22-27°C. Il vento sarà moderato, con raffiche che potranno superare i 30km/h provenienti da direzioni variabili. L’umidità si manterrà intorno al 40-53% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 21 Luglio a Empoli indicano una giornata con un inizio soleggiato che si trasformerà in una giornata nuvolosa con possibili piogge leggere nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione all’evoluzione delle condizioni meteorologiche e di essere preparati a eventuali cambiamenti repentini.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.4° perc. +22.9° Assenti 2.9 SSO max 3.3 Libeccio 86 % 1009 hPa 4 cielo sereno +21.6° perc. +22° Assenti 2.4 SSE max 3.5 Scirocco 86 % 1009 hPa 7 cielo sereno +26.9° perc. +28.1° Assenti 1.9 SSO max 4.4 Libeccio 61 % 1009 hPa 10 cielo sereno +33.2° perc. +32.9° Assenti 10.2 O max 14.5 Ponente 34 % 1008 hPa 13 cielo coperto +35.1° perc. +35.1° Assenti 16.1 O max 16.6 Ponente 31 % 1006 hPa 16 cielo coperto +30.9° perc. +31° Assenti 22.3 OSO max 30.9 Libeccio 41 % 1008 hPa 19 cielo coperto +27.9° perc. +27.5° prob. 21 % 2.4 E max 5 Levante 40 % 1006 hPa 22 pioggia leggera +23° perc. +23° 0.39 mm 2.7 SO max 3.2 Libeccio 63 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 04:34 e tramonta alle ore 04:34

