Previsioni Meteo Empoli: tutti i dettagli per domani mercoledì 17 luglio

Mercoledì 17 Luglio a Empoli si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e calde. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da cielo sereno con una leggera presenza di nubi sparse, con temperature che si aggireranno intorno ai +22°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente durante la mattina, ma le condizioni rimarranno generalmente asciutte.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuvoloso con temperature in netto aumento, con punte massime che potranno superare i +35°C. Il vento soffierà da ovest con intensità variabile, mentre l’umidità si manterrà intorno al 25-30%. Non sono previste precipitazioni significative durante la giornata.

Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si schiarirà nuovamente, con una diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature caleranno gradualmente, ma si manterranno comunque elevate, attorno ai +30°C. Il vento sarà ancora proveniente da ovest, ma con una lieve diminuzione dell’intensità.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 17 Luglio a Empoli indicano una giornata calda e soleggiata, con temperature estive e un’umidità relativamente bassa. Le condizioni rimarranno stabili e asciutte, senza precipitazioni significative in vista. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle alte temperature e proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 17 Luglio a Empoli

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.7° perc. +22.2° Assenti 1.3 E max 1.9 Levante 86 % 1014 hPa 4 cielo sereno +21.3° perc. +21.6° Assenti 1.6 ESE max 2 Scirocco 84 % 1014 hPa 7 poche nuvole +26.9° perc. +28° Assenti 1.7 ONO max 2.2 Maestrale 60 % 1015 hPa 10 nubi sparse +33.4° perc. +33.2° Assenti 10.2 ONO max 12.5 Maestrale 34 % 1015 hPa 13 nubi sparse +36.5° perc. +35.3° Assenti 18.1 O max 19.9 Ponente 23 % 1014 hPa 16 poche nuvole +34.3° perc. +32.6° Assenti 18.3 OSO max 19.1 Libeccio 23 % 1014 hPa 19 cielo sereno +26.8° perc. +27.2° Assenti 6.3 OSO max 6 Libeccio 50 % 1014 hPa 22 nubi sparse +23.3° perc. +23.5° Assenti 3.6 OSO max 4 Libeccio 70 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:52 e tramonta alle ore 20:51

