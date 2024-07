Previsioni Meteo Figline Valdarno: il bollettino per domani venerdì 19 luglio

MeteoWeb

Venerdì 19 Luglio a Figline Valdarno si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature saranno elevate, con un picco massimo nel primo pomeriggio.

Nel dettaglio, al mattino il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 27,5°C alle 06:00, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i 35,1°C alle 09:00. La percezione della temperatura sarà simile a quella effettiva, con un leggero aumento nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature continueranno a salire: si prevedono 36,4°C alle 10:00, 37,2°C alle 11:00 e un picco di 38,6°C alle 14:00. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore rispetto ai valori reali, ma comunque molto elevata.

Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo resterà sereno con temperature che scenderanno gradualmente: si attenderanno 36,7°C alle 16:00, 33,9°C alle 17:00, 30,9°C alle 18:00, 27°C alle 19:00 e 25,2°C alle 20:00. L’umidità aumenterà leggermente nel corso della serata, ma le condizioni rimarranno generalmente secche.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio a Figline Valdarno indicano una giornata calda e soleggiata, con temperature molto elevate durante il giorno e un calo graduale verso sera. Si consiglia di prestare attenzione all’esposizione prolungata al sole e di mantenere un adeguato livello di idratazione. Per i prossimi giorni si prevedono condizioni simili, con temperature che dovrebbero rimanere elevate e cieli generalmente sereni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.6° perc. +23.5° Assenti 5.3 NNE max 5.3 Grecale 59 % 1017 hPa 4 cielo sereno +22.8° perc. +22.7° Assenti 4.1 NNE max 4.4 Grecale 58 % 1017 hPa 7 cielo sereno +30.5° perc. +30.4° Assenti 3.2 N max 4.6 Tramontana 41 % 1017 hPa 10 cielo sereno +36.4° perc. +36.5° Assenti 5.2 NO max 5.4 Maestrale 29 % 1016 hPa 13 cielo sereno +38.3° perc. +37.9° Assenti 7.9 ONO max 7.5 Maestrale 23 % 1013 hPa 16 cielo sereno +36.7° perc. +36.3° Assenti 21.7 ONO max 17.5 Maestrale 26 % 1012 hPa 19 cielo sereno +27° perc. +27.7° prob. 2 % 5.4 ONO max 6.8 Maestrale 55 % 1013 hPa 22 cielo sereno +22.8° perc. +23.4° prob. 17 % 5.9 NO max 6.4 Maestrale 86 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:53 e tramonta alle ore 20:47

