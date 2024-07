Previsioni Meteo Fucecchio: tutti i dettagli per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Fucecchio per Domenica 21 Luglio prevedono una giornata con variazioni climatiche significative. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre le temperature si attesteranno intorno ai +23,6°C alle 06:00, per poi salire fino a +32,8°C alle 10:00. Il vento soffierà prevalentemente da Ovest con intensità variabile.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, passando da poche nuvole alle 11:00 a cielo coperto alle 13:00. Le temperature massime si manterranno intorno ai +35,1°C a mezzogiorno, per poi diminuire leggermente nel corso del pomeriggio. Il vento aumenterà di intensità provenendo sempre da Ovest.

In serata, il cielo rimarrà coperto con possibilità di piogge leggere. Le temperature si abbasseranno fino a +21,7°C alle 23:00, mentre la probabilità di piogge leggere aumenterà. Il vento sarà variabile ma con tendenza a provenire da diverse direzioni.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Fucecchio indicano un’instabilità atmosferica persistente, con possibili piogge e un calo delle temperature. È consigliabile prestare attenzione all’evolversi delle condizioni meteorologiche e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali cambiamenti improvvisi.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Luglio a Fucecchio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.2° perc. +21.8° Assenti 2.1 S max 2.7 Ostro 92 % 1009 hPa 4 cielo sereno +20.4° perc. +20.9° Assenti 1.9 ESE max 3 Scirocco 92 % 1009 hPa 7 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 0.6 S max 2.9 Ostro 67 % 1009 hPa 10 cielo sereno +32.8° perc. +32.5° Assenti 9.9 O max 14.5 Ponente 35 % 1008 hPa 13 cielo coperto +34° perc. +33.8° Assenti 12.3 O max 13.3 Ponente 33 % 1006 hPa 16 cielo coperto +30.6° perc. +30.7° Assenti 22.9 OSO max 32.5 Libeccio 42 % 1008 hPa 19 cielo coperto +26.9° perc. +27° prob. 20 % 6 ENE max 8.3 Grecale 44 % 1006 hPa 22 pioggia leggera +22° perc. +22° 0.42 mm 2.4 OSO max 3.2 Libeccio 67 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 04:39 e tramonta alle ore 04:39

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.