Previsioni Meteo Garbagnate Milanese: il bollettino per domani martedì 9 luglio

Le previsioni meteo per Martedì 9 Luglio a Garbagnate Milanese prevedono una giornata all’insegna del bel tempo. Al mattino il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest.

Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà sereno e la temperatura aumenterà gradualmente, raggiungendo i +29°C nel primo pomeriggio. Il vento sarà sempre leggero, proveniente da direzioni variabili.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole, ma senza rischio di piogge. Le temperature massime toccheranno i +30°C, con una leggera brezza che contribuirà a rendere più gradevole la giornata.

In serata, la situazione meteorologica non subirà variazioni significative, con nubi sparse e temperature intorno ai +24°C. Il vento sarà ancora leggero, proveniente da diverse direzioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 9 Luglio a Garbagnate Milanese indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature gradevoli. Non sono previste precipitazioni e il vento sarà leggero. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, ideali per godersi le giornate all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20.9° perc. +21.3° prob. 3 % 5.4 N max 5.3 Tramontana 89 % 1017 hPa 3 cielo sereno +19.9° perc. +20.3° Assenti 4.4 NNO max 4.5 Maestrale 88 % 1017 hPa 6 cielo sereno +22.1° perc. +22.4° Assenti 2.4 NNO max 3.7 Maestrale 79 % 1017 hPa 9 cielo sereno +26.8° perc. +28° Assenti 3.1 S max 2.4 Ostro 64 % 1017 hPa 12 cielo sereno +29.4° perc. +30.7° Assenti 6.1 S max 6.2 Ostro 54 % 1016 hPa 15 poche nuvole +29.8° perc. +31° Assenti 6.3 S max 6.4 Ostro 51 % 1015 hPa 18 cielo sereno +27.1° perc. +29.2° prob. 9 % 4.9 SSO max 7.8 Libeccio 72 % 1015 hPa 21 nubi sparse +24° perc. +24.5° Assenti 4 NO max 4.2 Maestrale 81 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:46 e tramonta alle ore 21:11

