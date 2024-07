Previsioni Meteo Lainate: il bollettino per domani sabato 20 luglio

MeteoWeb

Sabato 20 Luglio a Lainate si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le prime ore della mattina saranno contrassegnate da piogge leggere e cielo coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 20-21°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, passando da nubi sparse a cielo sereno. Le temperature aumenteranno fino a toccare i 28-29°C, con una leggera brezza che soffierà da Sud – Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il sole splenderà su Lainate, regalando una giornata di cielo sereno e temperature che potranno superare i 30°C. La brezza leggera proveniente da Sud contribuirà a rendere il clima piacevole nonostante il caldo.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una leggera presenza di poche nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai 23-25°C, con una brezza leggera che soffierà da Sud Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 20 Luglio a Lainate indicano una giornata inizialmente instabile, con piogge leggere al mattino seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature saranno gradevoli, con un aumento significativo nel pomeriggio. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e godersi una giornata all’aperto in base all’evolversi delle condizioni meteo a Lainate.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Luglio a Lainate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +20.5° perc. +21.1° 2.11 mm 2.4 S max 9 Ostro 94 % 1015 hPa 3 cielo coperto +20.5° perc. +21° prob. 6 % 6.5 NNO max 15 Maestrale 93 % 1013 hPa 6 nubi sparse +21.8° perc. +22.3° prob. 2 % 2.7 O max 4.6 Ponente 83 % 1013 hPa 9 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 5 SO max 5.5 Libeccio 61 % 1012 hPa 12 cielo sereno +29° perc. +30.1° Assenti 8 S max 5.2 Ostro 54 % 1010 hPa 15 poche nuvole +29.3° perc. +30.8° prob. 8 % 8 SSE max 5.5 Scirocco 55 % 1009 hPa 18 nubi sparse +26.8° perc. +28.6° prob. 14 % 6.8 SSE max 12.7 Scirocco 71 % 1008 hPa 21 cielo sereno +23.7° perc. +24.3° prob. 34 % 2.9 SE max 3.7 Scirocco 82 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:57 e tramonta alle ore 21:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.