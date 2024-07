Previsioni Meteo Legnano: tutti i dettagli per domani mercoledì 24 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 24 Luglio a Legnano si prospetta una giornata caratterizzata da variazioni meteorologiche significative. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cielo parzialmente nuvoloso, che nel corso della mattina si coprirà completamente, portando a condizioni di cielo coperto con probabilità di precipitazioni in aumento.

Durante la mattina, a partire dalle prime ore del giorno, ci si potrà aspettare un aumento della copertura nuvolosa con cielo completamente coperto verso le ore 7:00 e temperature che si attesteranno intorno ai +23°C. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalente da Nord Est.

Nel pomeriggio, il cielo coperto continuerà a dominare, con temperature in aumento che potranno superare i +30°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con venti che soffieranno da Sud – Sud Est con intensità leggera.

In serata, le condizioni meteorologiche a Legnano vedranno un aumento della probabilità di precipitazioni, con piogge leggere che potranno interessare la zona. Le temperature si manterranno intorno ai +24°C, con venti che ruoteranno da Est – Sud Est.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Legnano indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un graduale ritorno al bel tempo e alle temperature più miti. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle eventuali precipitazioni che potrebbero verificarsi nel corso della giornata.

In conclusione, Mercoledì 24 Luglio a Legnano si preannuncia una giornata con cielo coperto e possibilità di precipitazioni, con temperature che oscilleranno tra i +21°C e i +30°C. Resta aggiornato sulle ultime previsioni meteo per pianificare al meglio le tue attività in base alle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 24 Luglio a Legnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21° perc. +21.5° 0.21 mm 7.7 N max 13 Tramontana 88 % 1014 hPa 3 poche nuvole +19.3° perc. +19.4° prob. 4 % 7.8 N max 12.3 Tramontana 81 % 1013 hPa 6 nubi sparse +21.3° perc. +21.4° Assenti 5 NNE max 9.8 Grecale 70 % 1014 hPa 9 cielo coperto +26.6° perc. +26.6° Assenti 7.7 ESE max 9.6 Scirocco 56 % 1014 hPa 12 nubi sparse +30° perc. +30.5° Assenti 7.6 SE max 6.5 Scirocco 46 % 1013 hPa 15 cielo sereno +31° perc. +31.5° Assenti 9.1 S max 8.3 Ostro 44 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +26.8° perc. +28.5° 0.18 mm 6.7 SSO max 9.5 Libeccio 69 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +23° perc. +23.6° 0.41 mm 2.8 NE max 3.8 Grecale 87 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 03:43 e tramonta alle ore 03:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.