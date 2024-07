Previsioni Meteo Maddaloni: il bollettino per domani domenica 14 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 14 Luglio a Maddaloni indicano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina si presenterà con un cielo sereno e temperature in aumento, con valori che raggiungeranno i +33,8°C intorno alle ore 09:00. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma senza prevedere precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una percentuale di nuvole che varierà tra il 12% e il 45%. Le temperature massime saranno attorno ai +36,7°C intorno alle ore 14:00, con una leggera diminuzione nel corso del pomeriggio. Il vento soffierà da ovest-sud ovest con intensità variabile tra i 12 e i 15,6 km/h.

La sera si presenterà con un cielo sereno e temperature più miti rispetto al pomeriggio, con valori intorno ai +27,5°C intorno alle ore 20:00. Il vento sarà ancora proveniente da ovest-nord ovest con una velocità che si attesterà intorno ai 5,6 km/h.

In generale, le condizioni meteo a Maddaloni per Domenica 14 Luglio saranno caratterizzate da un clima caldo e asciutto, con temperature elevate durante il giorno e un leggero calo delle temperature durante la sera. Non sono previste precipitazioni significative e la copertura nuvolosa sarà variabile nel corso della giornata.

Considerando le previsioni meteo dei prossimi giorni a Maddaloni, si prevede un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con temperature che potrebbero rimanere elevate e un cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. È consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e mantenere adeguata idratazione e protezione solare.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.3° perc. +25.4° Assenti 3 NNO max 3.6 Maestrale 57 % 1012 hPa 3 cielo sereno +24° perc. +24° Assenti 1.6 NNO max 2.3 Maestrale 59 % 1011 hPa 6 cielo sereno +27.6° perc. +27.7° Assenti 1.4 O max 2.1 Ponente 46 % 1012 hPa 9 poche nuvole +33.8° perc. +32.5° Assenti 10.1 OSO max 9.8 Libeccio 27 % 1012 hPa 12 nubi sparse +36.2° perc. +34.8° Assenti 15 OSO max 13.4 Libeccio 22 % 1011 hPa 15 cielo sereno +35.9° perc. +34.4° Assenti 16 OSO max 14.4 Libeccio 22 % 1011 hPa 18 cielo sereno +30° perc. +29.9° Assenti 9 O max 11 Ponente 41 % 1012 hPa 21 cielo sereno +27° perc. +27.6° Assenti 2.5 NO max 3.7 Maestrale 53 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:44 e tramonta alle ore 20:32

