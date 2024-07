Previsioni Meteo Milano: tutti i dettagli per domani venerdì 12 luglio

MeteoWeb

Venerdì 12 Luglio a Milano si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche mutevoli. Le previsioni meteo indicano la presenza di piogge leggere e moderate durante gran parte della giornata, con un cielo coperto da nuvole che tenderanno a diradarsi solo in serata.

Nel dettaglio, al risveglio, la città sarà interessata da piogge leggere con una copertura nuvolosa intorno al 80%. Le temperature si manterranno intorno ai +22-23°C, con una percezione leggermente superiore a causa dell’umidità presente nell’aria. Il vento soffierà prevalentemente da Sud Ovest con intensità variabile.

Durante la mattina, la situazione non migliorerà, anzi, le piogge tenderanno ad intensificarsi, diventando moderate. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con temperature che saliranno gradualmente fino a toccare i +25-26°C. Il vento continuerà a provenire da Sud – Sud Ovest, con raffiche leggere.

Nel pomeriggio, le piogge si attenueranno leggermente, ma il cielo rimarrà coperto da nuvole, con qualche schiarita in vista verso sera. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +28-29°C, con una percezione di caldo più elevata. Il vento sarà ancora proveniente da Sud, con intensità che potrà aumentare leggermente.

In serata, le piogge diminuiranno di intensità, lasciando spazio a nubi sparse e a qualche schiarita. Le temperature si manterranno gradevoli, intorno ai +21-22°C, con vento che potrà soffiare con maggiore vivacità da Ovest – Nord Ovest.

In conclusione, Venerdì 12 Luglio a Milano si prevede un giorno all’insegna delle piogge, con un miglioramento delle condizioni meteorologiche in serata. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle precipitazioni e munirsi di un ombrello per affrontare al meglio la giornata. Resta aggiornato sulle previsioni meteo per i prossimi giorni a Milano per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Luglio a Milano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +23.8° perc. +24.5° 0.67 mm 3.1 SO max 4 Libeccio 85 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +22.2° perc. +22.9° 0.2 mm 0.4 NNO max 2.7 Maestrale 92 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +22.4° perc. +23.1° 0.69 mm 3 OSO max 4.9 Libeccio 91 % 1013 hPa 9 pioggia moderata +25.5° perc. +26.2° 1.15 mm 4.1 SSO max 5 Libeccio 81 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +28.7° perc. +31.4° 0.79 mm 3.3 S max 5.9 Ostro 65 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +28.4° perc. +31.1° 0.7 mm 5.3 SSE max 9.4 Scirocco 68 % 1009 hPa 18 pioggia moderata +26° perc. +26° 1.34 mm 3.3 E max 5.3 Levante 81 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +22.1° perc. +22.7° 0.24 mm 10.3 ONO max 19.6 Maestrale 90 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 21:08

