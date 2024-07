Previsioni Meteo Parabiago: il bollettino per la prossima settimana 22 – 25 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Parabiago indicano una settimana con variazioni climatiche significative. Dopo una giornata di lunedì con cielo sereno e temperature in aumento, martedì è attesa pioggia leggera, seguita da una giornata di mercoledì con nuvolosità variabile. Giovedì, invece, sono previste piogge leggere persistenti. Si consiglia di monitorare costantemente le previsioni per organizzare al meglio le attività all’aperto, considerando le variazioni del tempo in arrivo.

Lunedì 22 Luglio

Notte: Durante la notte a Parabiago il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,7°C con una sensazione termica di +22,1°C. Il vento soffierà a 5,7km/h proveniente da Nord – Nord Ovest con raffiche fino a 10,7km/h. L’umidità sarà del 81% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 67%. Le temperature saliranno fino a +22,5°C con una percezione di +22,6°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 5,6km/h, proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità diminuirà al 69%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature raggiungeranno i +32°C con una sensazione termica di +32,1°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 6,6km/h, proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 39%.

Sera: In serata il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa del 1%. Le temperature si attesteranno sui +24,2°C con una percezione di +24,5°C. Il vento soffierà a 4,3km/h proveniente da Nord. L’umidità aumenterà leggermente al 73%.

Martedì 23 Luglio

Notte: Durante la notte a Parabiago si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,3°C con una sensazione termica di +23,7°C. Il vento soffierà a 6,1km/h proveniente da Nord con raffiche fino a 8,6km/h. Sono attese precipitazioni di 0.29mm e un’umidità del 77%.

Mattina: La mattina si prevede ancora pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature saliranno fino a +22,8°C con una percezione di +23,1°C. Il vento sarà leggermente più intenso, attorno ai 7,2km/h, proveniente da Nord – Nord Est. Sono attese precipitazioni di 0.26mm e un’umidità del 78%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature raggiungeranno i +28,2°C con una sensazione termica di +28,5°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 5,1km/h, proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 48%.

Sera: In serata il cielo presenterà cielo sereno con una copertura nuvolosa dell’6%. Le temperature si attesteranno sui +26,5°C con una percezione di +26,5°C. Il vento soffierà a 4,8km/h proveniente da Sud Ovest. L’umidità aumenterà al 67%.

Mercoledì 24 Luglio

Notte: Durante la notte a Parabiago si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 56%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,2°C con una sensazione termica di +23,3°C. Il vento soffierà a 7,6km/h proveniente da Nord – Nord Est con raffiche fino a 15,6km/h. Sono attese precipitazioni di 0.14mm e un’umidità del 67%.

Mattina: La mattina si prevede ancora pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,6°C con una sensazione termica di +21,8°C. Il vento sarà leggermente più intenso, attorno ai 6,7km/h, proveniente da Nord Est. Sono attese precipitazioni di 0.3mm e un’umidità del 73%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature raggiungeranno i +30,5°C con una sensazione termica di +30,8°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 7,8km/h, proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità si manterrà intorno al 44%.

Sera: In serata il cielo presenterà cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno sui +25,7°C con una percezione di +26,2°C. Il vento soffierà a 3,9km/h proveniente da Sud Est. L’umidità aumenterà al 71%.

Giovedì 25 Luglio

Notte: Durante la notte a Parabiago si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 61%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,2°C con una sensazione termica di +21,6°C. Il vento soffierà a 7,6km/h proveniente da Nord – Nord Est con raffiche fino a 12,2km/h. Sono attese precipitazioni di 0.28mm e un’umidità dell’88%.

Mattina: La mattina si prevede ancora pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 93%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,4°C con una sensazione termica di +20,8°C. Il vento sarà leggermente più intenso, attorno ai 8,2km/h, proveniente da Nord – Nord Est. Sono attese precipitazioni di 0.22mm e un’umidità dell’89%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature raggiungeranno i +19,2°C con una sensazione termica di +19,5°C. Il vento sarà moderato, attorno ai 8km/h, proveniente da Nord. Sono attese precipitazioni di 0.1mm e un’umidità dell’88%.

Sera: In serata il cielo presenterà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 98%. Le temperature si attesteranno sui +18,9°C con una percezione di +19,1°C. Il vento soffierà a 7,3km/h proveniente da Nord – Nord Est. Sono attese precipitazioni di 0.25mm e un’umidità dell’86%.

In base alle previsioni meteo, i prossimi giorni a Parabiago saranno caratterizzati da variazioni climatiche significative, con alternanza tra cielo sereno e piogge leggere. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.

