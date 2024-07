Previsioni Meteo Rimini: tutti i dettagli per domani mercoledì 24 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 24 Luglio a Rimini si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che oscillerà tra i +25,6°C e i +28,1°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche leggere provenienti da Nord Est.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà coperto. Le temperature si manterranno intorno ai +28,1°C, accompagnate da una brezza proveniente da Est – Nord Est.

In serata, il cielo si libererà dalle nuvole, lasciando spazio a una serena notte stellata. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,4°C, con una leggera brezza che soffierà da Ovest – Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 24 Luglio a Rimini indicano una giornata con un’alternanza di nuvole e schiarite, con temperature gradevoli e venti di intensità moderata. Per i prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo sempre più sereno e temperature stabili.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 24 Luglio a Rimini

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +25.1° perc. +25.2° prob. 8 % 7.6 O max 7.3 Ponente 62 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +24.2° perc. +24.4° 0.11 mm 8.7 O max 10 Ponente 64 % 1012 hPa 6 nubi sparse +25.6° perc. +25.9° prob. 32 % 7.3 NE max 11.6 Grecale 68 % 1013 hPa 9 nubi sparse +28.1° perc. +29.6° Assenti 15.6 NE max 16.1 Grecale 60 % 1013 hPa 12 nubi sparse +28.1° perc. +29.2° Assenti 16.2 ENE max 15.3 Grecale 56 % 1013 hPa 15 nubi sparse +28.3° perc. +29.4° Assenti 12.7 NE max 12.7 Grecale 56 % 1011 hPa 18 nubi sparse +26.8° perc. +28° Assenti 5.2 NNE max 6.6 Grecale 62 % 1011 hPa 21 cielo sereno +24.8° perc. +25.1° prob. 15 % 4.3 O max 6 Ponente 70 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 03:21 e tramonta alle ore 03:21

