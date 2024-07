Previsioni Meteo San Giuliano Milanese: tutti i dettagli per domani sabato 27 luglio

MeteoWeb

Sabato 27 Luglio a San Giuliano Milanese si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole. Le temperature saranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i +31,8°C nel pomeriggio. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori che toccheranno i +33,8°C. Il vento soffierà a velocità variabile, con intensità che si manterranno generalmente basse, con raffiche leggere. Le precipitazioni saranno assenti per gran parte della giornata, ad eccezione di una leggera pioggia prevista verso sera.

Nel dettaglio, la mattinata si presenterà con cielo sereno e temperature in aumento, con valori che si attesteranno intorno ai +28°C verso le 09:00. Il vento sarà leggero, con una direzione prevalente da Sud – Sud Ovest. L’umidità sarà del 64% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1016hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature in ulteriore aumento, toccando i +31,8°C verso le 15:00. Il vento sarà sempre leggero, con una direzione prevalente da Sud. L’umidità si manterrà intorno al 49% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

La sera sarà caratterizzata da cielo sereno, con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a +24,7°C verso le 23:00. Il vento sarà ancora leggero, proveniente da Sud – Sud Est. Possibilità di una leggera pioggia verso le 22:00, con un’intensità di 0.14mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 27 Luglio a San Giuliano Milanese indicano una giornata estiva con temperature elevate e cielo sereno. Si consiglia di prestare attenzione alla protezione solare e di mantenere un’adeguata idratazione. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 27 Luglio a San Giuliano Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.6° perc. +23° prob. 30 % 3.2 NE max 3.8 Grecale 80 % 1014 hPa 3 poche nuvole +21.6° perc. +22° prob. 8 % 1.5 ESE max 2 Scirocco 84 % 1014 hPa 6 cielo sereno +23.6° perc. +24.1° Assenti 2.2 SSE max 2.7 Scirocco 78 % 1015 hPa 9 cielo sereno +28° perc. +29.9° prob. 13 % 5.5 SSO max 4 Libeccio 64 % 1016 hPa 12 cielo sereno +30.9° perc. +33° prob. 18 % 7.7 S max 6.1 Ostro 53 % 1015 hPa 15 cielo sereno +31.8° perc. +33.8° prob. 22 % 6.2 S max 6.3 Ostro 49 % 1014 hPa 18 cielo sereno +29.4° perc. +32.1° prob. 18 % 6.2 SSO max 7.6 Libeccio 62 % 1014 hPa 21 cielo sereno +25.8° perc. +26.4° Assenti 2.2 OSO max 3.2 Libeccio 74 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:04 e tramonta alle ore 20:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.