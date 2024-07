Previsioni Meteo Torino: tutti i dettagli per domani martedì 9 luglio

MeteoWeb

Martedì 9 Luglio a Torino si prospetta una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Le prime ore della mattina saranno contraddistinte da un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, temperature che si aggireranno intorno ai +19°C e una percezione termica di circa +20°C. Il vento soffierà a una velocità di circa 4,3km/h provenendo da Nord Ovest, con raffiche leggere di 3,9km/h. L’umidità sarà alta, attestandosi al 92%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1017hPa.

Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà, con la comparsa di nubi sparse e piogge leggere intorno alle 09:00. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +28,6°C intorno a mezzogiorno, con una percezione termica di +29,8°C. Il vento si orienterà verso Est – Nord Est, soffiando a una velocità di 4,3km/h.

Nel pomeriggio, il cielo torinese si schiarirà nuovamente, con una copertura nuvolosa in diminuzione. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +29°C, con una percezione termica di +30,2°C. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 4,8km/h provenienti da Est – Nord Est.

In serata, il cielo si manterrà sereno con poche nubi sparse, e le temperature caleranno gradualmente fino a raggiungere i +21,8°C intorno alle 23:00. Il vento continuerà a soffiare da Nord Ovest a una velocità di 3,6km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 9 Luglio a Torino indicano una giornata con variazioni climatiche significative, passando da cielo sereno a nubi sparse e piogge leggere al mattino, per poi tornare a condizioni di bel tempo nel corso della giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +29°C, mentre le minime si aggireranno intorno ai +19°C. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del tempo e di essere preparati a cambi repentini nelle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +19.8° perc. +20.2° prob. 23 % 4.3 NO max 3.9 Maestrale 92 % 1017 hPa 3 cielo sereno +19° perc. +19.3° prob. 4 % 2.4 ONO max 2.3 Maestrale 92 % 1017 hPa 6 poche nuvole +21.1° perc. +21.5° prob. 4 % 1.7 O max 2.3 Ponente 87 % 1018 hPa 9 pioggia leggera +25.6° perc. +26° 0.15 mm 2.6 ESE max 2.8 Scirocco 71 % 1018 hPa 12 nubi sparse +28.6° perc. +29.8° prob. 20 % 3.7 ENE max 4.3 Grecale 56 % 1017 hPa 15 cielo sereno +29° perc. +30.1° prob. 31 % 4 E max 3.9 Levante 54 % 1015 hPa 18 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° prob. 41 % 2.9 ENE max 4.1 Grecale 74 % 1015 hPa 21 poche nuvole +22.5° perc. +23° prob. 12 % 3.1 NNO max 3.6 Maestrale 82 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:54 e tramonta alle ore 21:15

