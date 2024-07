Previsioni Meteo Trapani: il bollettino per domani lunedì 15 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Trapani per Lunedì 15 Luglio promettono una giornata all’insegna del bel tempo e delle temperature elevate. Secondo i dati forniti, il cielo sarà sereno per l’intera giornata, con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature si manterranno costantemente alte, con valori che oscilleranno tra i +25,6°C e i +30,3°C. La temperatura percepita sarà leggermente superiore, raggiungendo punte fino a +32,2°C.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno e le temperature aumenteranno gradualmente, con una leggera brezza proveniente dal Nord. Le condizioni meteo saranno ideali per trascorrere del tempo all’aperto, godendo del caldo estivo tipico di questa stagione.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Trapani, senza la presenza di nuvole all’orizzonte. Le temperature massime si registreranno nel primo pomeriggio, con valori intorno ai +30°C. Il vento soffierà con intensità crescente, ma non dovrebbero verificarsi precipitazioni.

In serata, il clima sarà ancora piacevole, con temperature che si manterranno sopra i +25°C. Il vento potrebbe aumentare leggermente di intensità, ma non sono previste variazioni significative rispetto alle condizioni della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lunedì 15 Luglio a Trapani confermano una giornata di sole e caldo, ideale per chi desidera trascorrere del tempo all’aria aperta. Le temperature rimarranno elevate, quindi è consigliabile proteggersi adeguatamente dai raggi solari e idratarsi frequentemente. Per i prossimi giorni, le condizioni meteo dovrebbero mantenersi stabili, con cieli sereni e temperature estive.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 15.6 NNE max 17.7 Grecale 69 % 1012 hPa 3 cielo sereno +25.6° perc. +26.1° Assenti 14.9 NNE max 16.7 Grecale 74 % 1011 hPa 6 cielo sereno +27.2° perc. +28.9° Assenti 14.8 NNE max 17.5 Grecale 66 % 1012 hPa 9 cielo sereno +29.5° perc. +31.2° Assenti 19.9 N max 20.7 Tramontana 56 % 1012 hPa 12 cielo sereno +30° perc. +32° Assenti 24.8 N max 25.3 Tramontana 55 % 1012 hPa 15 cielo sereno +29.4° perc. +31.2° Assenti 24 NNE max 28 Grecale 57 % 1012 hPa 18 cielo sereno +27.7° perc. +29.4° Assenti 19.9 NNE max 24.4 Grecale 64 % 1012 hPa 21 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 16.4 NNE max 18.6 Grecale 72 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:01 e tramonta alle ore 20:30

