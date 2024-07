Previsioni Meteo Trapani: tutti i dettagli per domani mercoledì 10 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 10 Luglio a Trapani si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e copertura nuvolosa pari allo 0%. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +25°C e i +30°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori compresi tra i +25,5°C e i +30,9°C. Il vento soffierà a una velocità che varierà dai 16,1km/h ai 25,6km/h, provenendo prevalentemente da Nord – Nord Est. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 30km/h, con intensità che va da brezza a brezza tesa. Non sono previste precipitazioni, con umidità che si attesterà intorno al 45-70% e pressione atmosferica stabile a 1014-1016hPa.

Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da cielo sereno e temperature gradevoli attorno ai +25°C, con leggera brezza proveniente da Nord Est. Man mano che la giornata avanza, il sole splenderà alto nel cielo, portando le temperature a salire fino a toccare i +30°C nelle ore centrali del giorno. Il vento si intensificherà leggermente, mantenendo comunque condizioni di ventilazione piacevoli.

Nel pomeriggio, il caldo si farà sentire maggiormente, con temperature che si manterranno intorno ai +29-30°C. Il vento continuerà a soffiare moderatamente da Nord – Nord Est, garantendo un po’ di sollievo dalla calura estiva. Le condizioni di bel tempo proseguiranno anche in serata, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i +25°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 10 Luglio a Trapani indicano una giornata estiva all’insegna del sole e del caldo, con temperature elevate e condizioni di bel tempo prevalenti. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni stabili, con temperature che si attesteranno su valori simili e assenza di precipitazioni significative.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.5° perc. +25.9° Assenti 20.1 NE max 24.3 Grecale 69 % 1014 hPa 3 cielo sereno +25° perc. +25.4° Assenti 16.1 NE max 18.4 Grecale 70 % 1014 hPa 6 cielo sereno +27° perc. +28.2° Assenti 19.1 NNE max 23 Grecale 62 % 1015 hPa 9 cielo sereno +29.4° perc. +30.4° Assenti 23.9 NNE max 27.3 Grecale 51 % 1015 hPa 12 cielo sereno +30.4° perc. +30.9° Assenti 24.7 NNE max 28.7 Grecale 45 % 1014 hPa 15 cielo sereno +29.5° perc. +30° Assenti 24.9 NNE max 29.6 Grecale 47 % 1014 hPa 18 cielo sereno +27° perc. +28° Assenti 20.1 NNE max 24.3 Grecale 59 % 1014 hPa 21 cielo sereno +25.5° perc. +25.8° Assenti 16.5 NNE max 18.4 Grecale 65 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:57 e tramonta alle ore 20:33

