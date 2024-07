Previsioni Meteo Trapani: tutti i dettagli per domani sabato 13 luglio

MeteoWeb

Sabato 13 Luglio a Trapani si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e assenza di nuvole per l’intera giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +24,7°C e i +28,4°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore a quella effettiva, con valori che si attesteranno tra i +24,8°C e i +29,4°C.

Durante la mattina, il vento soffierà da Sud con intensità variabile tra i 8,7km/h e i 14,4km/h, mentre nel pomeriggio ruoterà verso Ovest – Sud Ovest mantenendo una velocità tra i 7,9km/h e i 14,3km/h. Nella serata, il vento proveniente da Nord – Nord Est si attesterà tra i 4km/h e i 5,5km/h.

L’umidità relativa dell’aria si manterrà costante intorno al 60% durante la notte e le prime ore del mattino, per poi aumentare leggermente fino al 68% nelle ore serali. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1011hPa e 1012hPa per l’intera giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 13 Luglio a Trapani indicano condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature piuttosto elevate. Il vento sarà prevalentemente debole, con variazioni nella sua direzione nel corso della giornata. L’umidità relativa dell’aria aumenterà leggermente nelle ore serali, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sul meteo a Trapani nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Sabato 13 Luglio a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25° perc. +25.1° Assenti 11.3 S max 12.4 Ostro 60 % 1011 hPa 4 cielo sereno +24.7° perc. +24.8° Assenti 8.9 SSE max 9.3 Scirocco 58 % 1011 hPa 7 cielo sereno +27.9° perc. +28.2° Assenti 9.2 SSO max 9 Libeccio 49 % 1012 hPa 10 cielo sereno +28.4° perc. +29.2° Assenti 12.5 SO max 10.5 Libeccio 52 % 1012 hPa 13 cielo sereno +28° perc. +29.1° Assenti 13 OSO max 10.8 Libeccio 57 % 1012 hPa 16 cielo sereno +27.3° perc. +28.6° Assenti 5.3 O max 4.1 Ponente 61 % 1011 hPa 19 cielo sereno +25.9° perc. +26.3° Assenti 4 NNE max 4.5 Grecale 68 % 1011 hPa 22 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 2.7 E max 3.2 Levante 61 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:00 e tramonta alle ore 20:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.