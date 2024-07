Previsioni Meteo Venezia: il bollettino per domani venerdì 12 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 12 Luglio a Venezia mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un cielo sereno che prevarrà per la maggior parte del tempo. Tuttavia, nel pomeriggio sono attese precipitazioni leggere che potrebbero interessare la città.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai +25°C e una leggera brezza proveniente da Nord con velocità attorno ai 7-10km/h. L’umidità si attesterà intorno all’83-84% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Al risveglio, la mattina si presenterà con un cielo sereno e temperature in lieve aumento, con valori che raggiungeranno i +28°C verso le ore 10:00. Il vento sarà ancora proveniente da Nord Est con una velocità di 6-10km/h. L’umidità si manterrà intorno al 69-72% con una pressione atmosferica stabile a 1011-1012hPa.

Nel corso del pomeriggio, il cielo resterà sereno fino al tardo pomeriggio, quando sono previste precipitazioni leggere. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +28-29°C con un aumento della velocità del vento proveniente da Est – Sud Est, che potrà raggiungere i 10-13km/h. Le precipitazioni potrebbero portare circa 0.25-0.67mm di pioggia leggera. L’umidità aumenterà fino al 76-80% con una pressione atmosferica che si manterrà intorno ai 1007-1008hPa.

In serata, le precipitazioni continueranno con intensità variabile, mentre il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso. Le temperature si manterranno intorno ai +25-26°C con una leggera diminuzione della velocità del vento proveniente da Est – Sud Est. L’umidità sarà elevata, intorno all’80-81%, con una pressione atmosferica stabile intorno ai 1007-1008hPa.

In conclusione, Venerdì 12 Luglio a Venezia si prevede una giornata con cielo prevalentemente sereno, ma con possibili precipitazioni nel pomeriggio e in serata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +28-29°C, mentre l’umidità sarà piuttosto elevata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo nel corso della giornata e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali piogge leggere.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.6° perc. +25.3° prob. 2 % 8.1 N max 8.4 Tramontana 83 % 1012 hPa 4 cielo sereno +23.8° perc. +24.5° prob. 1 % 8.2 NNE max 8.6 Grecale 83 % 1012 hPa 7 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° prob. 16 % 9.4 NE max 9.9 Grecale 75 % 1012 hPa 10 cielo sereno +28.3° perc. +31° prob. 12 % 5.5 SE max 4 Scirocco 68 % 1011 hPa 13 cielo sereno +28.6° perc. +31.7° prob. 17 % 8.1 SE max 6.3 Scirocco 69 % 1010 hPa 16 pioggia leggera +28.6° perc. +31.6° 0.59 mm 10 ESE max 10.5 Scirocco 69 % 1008 hPa 19 pioggia leggera +26.2° perc. +26.2° 0.55 mm 12.8 SE max 14 Scirocco 79 % 1007 hPa 22 poche nuvole +25.1° perc. +25.8° prob. 53 % 8.2 ENE max 14 Grecale 84 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 05:36 e tramonta alle ore 20:56

