Meteo Abbiategrasso, le previsioni per domani venerdì 30 agosto

Le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto ad Abbiategrasso mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 10%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,9°C, con una percezione termica simile. Il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di 7km/h, con raffiche leggere fino a 10km/h. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1017hPa.

Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà sereno con una leggera presenza di nuvole, con temperature in aumento fino a raggiungere i +28,2°C verso le 09:00. Il vento sarà prevalentemente da Ovest con una velocità compresa tra i 4,8km/h e i 5,5km/h. L’umidità diminuirà leggermente attestandosi intorno al 46%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà per lo più sereno con una copertura nuvolosa intorno al 9%. Le temperature massime saranno di +33,1°C, con una percezione termica leggermente inferiore. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di circa 6,5km/h. L’umidità si manterrà intorno al 33% e la pressione atmosferica inizierà a diminuire leggermente.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con nubi sparse e una percentuale intorno al 36-79%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,8°C, con una percezione termica simile. Il vento sarà prevalentemente da Nord – Nord Ovest a una velocità compresa tra i 6km/h e gli 11,7km/h. L’umidità aumenterà fino al 55% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1016hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni ad Abbiategrasso indicano condizioni meteo generalmente stabili, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata di Venerdì 30 Agosto. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +33,1°C nel pomeriggio, con una leggera diminuzione in serata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del vento e dell’umidità, mantenendosi aggiornati sulle ultime previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 30 Agosto a Abbiategrasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.9° perc. +22.9° Assenti 7 NO max 10 Maestrale 63 % 1017 hPa 3 cielo sereno +21.7° perc. +21.6° Assenti 4.5 NO max 6.9 Maestrale 65 % 1017 hPa 6 poche nuvole +22° perc. +22° Assenti 5.5 NO max 9.4 Maestrale 64 % 1017 hPa 9 poche nuvole +28.2° perc. +28.3° Assenti 4.8 O max 4.8 Ponente 46 % 1017 hPa 12 poche nuvole +32.3° perc. +31.8° Assenti 5.5 OSO max 4.9 Libeccio 35 % 1016 hPa 15 poche nuvole +33.1° perc. +32.4° prob. 3 % 4.8 OSO max 4.6 Libeccio 32 % 1014 hPa 18 poche nuvole +27.9° perc. +28.2° prob. 2 % 3.5 OSO max 4.8 Libeccio 48 % 1014 hPa 21 nubi sparse +25.8° perc. +25.8° Assenti 6 NNO max 9.1 Maestrale 52 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 20:00

