Meteo Cesano Boscone, le previsioni per domani sabato 10 agosto

Le previsioni meteo per Sabato 10 Agosto a Cesano Boscone indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con cielo sereno che caratterizzerà l’atmosfera del comune lombardo.

Durante la mattina, le temperature si manterranno piacevoli, con valori che si attesteranno intorno ai +24,9°C alle 06:00 e che saliranno gradualmente fino a raggiungere i +31,8°C alle 11:00. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore a quella effettiva, con valori che varieranno tra i +25,3°C e i +33,9°C.

Nel pomeriggio, il termometro continuerà a salire, con punte di +33,3°C alle 15:00. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori che si attesteranno intorno ai +35,7°C. Il vento soffierà a velocità moderata, con raffiche leggere e provenienti prevalentemente da direzione Sud – Sud Est.

In serata, le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno comunque piacevoli, con valori intorno ai +26,3°C alle 23:00. La percezione della temperatura sarà in linea con quella effettiva, mantenendosi sui +26,3°C. Il vento sarà ancora presente, seppur con intensità più contenuta rispetto alle ore centrali della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 10 Agosto a Cesano Boscone confermano una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni atmosferiche si preannunciano stabili anche per i prossimi giorni, senza variazioni significative nelle previsioni del tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.7° perc. +25° Assenti 2.6 ENE max 3 Grecale 70 % 1017 hPa 3 cielo sereno +23.4° perc. +23.8° Assenti 4.3 E max 4.9 Levante 77 % 1017 hPa 6 cielo sereno +24.9° perc. +25.3° Assenti 3.3 E max 5.3 Levante 71 % 1019 hPa 9 cielo sereno +29.7° perc. +31.5° Assenti 5.1 SE max 5.1 Scirocco 55 % 1019 hPa 12 cielo sereno +32.6° perc. +34.6° Assenti 8.1 SSE max 6.2 Scirocco 47 % 1018 hPa 15 cielo sereno +33.3° perc. +35.7° prob. 2 % 8.4 SSE max 6.7 Scirocco 46 % 1018 hPa 18 cielo sereno +29.8° perc. +32.7° prob. 2 % 5.4 S max 9.6 Ostro 61 % 1017 hPa 21 cielo sereno +27.3° perc. +29° Assenti 3.5 NNE max 4 Grecale 67 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 20:34

