Meteo Cormano, le previsioni per il weekend 30 Agosto – 1 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cormano indicano un fine settimana caldo e soleggiato, con temperature in aumento e venti leggeri. Sabato si prevede cielo coperto con possibili precipitazioni leggere, mentre Domenica sarà caratterizzata da poche nuvole e stabilità atmosferica. Le temperature oscilleranno tra +25,3°C e +35,2°C, con venti che varieranno da deboli a moderati. L’umidità si manterrà intorno al 25-50%, con variazioni nella copertura nuvolosa. Complessivamente, il clima sarà ideale per attività all’aperto.

Venerdì 30 Agosto

Nel corso della notte a Cormano, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,3°C, con una leggera brezza di vento proveniente da Nord a una velocità di 3,5km/h. L’umidità sarà del 49% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

La mattina proseguirà con cielo sereno e una leggera aumento della copertura nuvolosa al 10%. Le temperature saliranno fino a +30,7°C con una percezione di +29,9°C. Il vento soffierà da Sud a una velocità di 1,5km/h. L’umidità si attesterà al 35% con una pressione di 1017hPa.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature che raggiungeranno i +35,2°C. La percezione sarà di +33,9°C. Il vento sarà debole, proveniente da Sud Ovest a una velocità di 5,4km/h. L’umidità diminuirà al 24% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

La sera vedrà un aumento della copertura nuvolosa al 38%, con temperature intorno ai +28,7°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a 6,2km/h. L’umidità salirà al 38% con una pressione di 1015hPa.

Sabato 31 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà coperto all’80% con temperature intorno ai +25,8°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a una velocità di 4,9km/h. L’umidità sarà del 45% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Il mattino si presenterà con cielo coperto al 85%, con temperature che arriveranno a +30,5°C. Il vento sarà debole, proveniente da Est a 4,2km/h. L’umidità sarà del 35% con una pressione di 1017hPa.

Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 100%, con temperature che raggiungeranno i +34,5°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud – Sud Ovest a una velocità di 4,2km/h. L’umidità si attesterà al 26% mentre la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

La sera vedrà un cielo coperto al 97%, con temperature intorno ai +28,8°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 12,6km/h. L’umidità salirà al 43% con una pressione di 1015hPa.

Domenica 1 Settembre

Nella notte il cielo sarà coperto al 94%, con temperature intorno ai +25,6°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a una velocità di 7km/h. L’umidità sarà del 50% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

La mattina si presenterà con poche nuvole al 21%, con temperature che arriveranno a +30,2°C. Il vento sarà debole, proveniente da Sud – Sud Ovest a 1,9km/h. L’umidità sarà del 39% con una pressione di 1015hPa.

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno al 6%, con temperature che raggiungeranno i +34,9°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud a una velocità di 6,6km/h. L’umidità si attesterà al 25% mentre la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

La sera vedrà un cielo coperto all’89%, con temperature intorno ai +28,3°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 10,2km/h. L’umidità salirà al 40% con una pressione di 1011hPa.

In conclusione, il fine settimana a Cormano si preannuncia caldo e soleggiato, con temperature elevate e venti leggeri. Tuttavia, sono previste variazioni nella copertura nuvolosa, in particolare nella giornata di Sabato con cielo coperto. Sia Sabato che Domenica potrebbero registrare precipitazioni leggere, ma nel complesso il tempo sarà stabile e ideale per attività all’aperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.