Meteo Corsico, le previsioni per domani martedì 20 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Corsico per Martedì 20 Agosto prevedono condizioni generalmente stabili durante la giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio si potranno osservare nubi sparse. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +19,3°C e i +29,7°C. La percezione della temperatura sarà in linea con i valori reali, garantendo un comfort termico adeguato.

Durante la notte, le nubi sparse con una copertura del 28% favoriranno una temperatura di +18,8°C, con una leggera brezza proveniente dall’Ovest – Sud Ovest a 5,7km/h. L’umidità si attesterà all’84%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Nella mattina, il cielo sereno con una copertura del 3% consentirà una graduale salita delle temperature fino a +21,9°C alle 07:00, con una brezza leggera proveniente dall’Ovest a 6,4km/h. L’umidità sarà del 69%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1012hPa.

Nel pomeriggio, la presenza di nubi sparse con una copertura del 65% porterà le temperature a +29,7°C alle 14:00, con una brezza leggera proveniente dal Sud a 6,9km/h. L’umidità sarà del 47%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1010hPa.

In serata, il cielo sereno con una copertura del 0% favorirà una temperatura di +24,7°C alle 19:00, con una leggera brezza proveniente dal Sud – Sud Ovest a 2km/h. L’umidità si attesterà al 68%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 20 Agosto a Corsico indicano una giornata caratterizzata da condizioni stabili, con temperature gradevoli e una leggera presenza di nubi nel corso della giornata. Resta comunque consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Corsico.

Tutti i dati meteo di Martedì 20 Agosto a Corsico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.6° perc. +19.8° Assenti 4.6 ONO max 8.4 Maestrale 81 % 1012 hPa 3 nubi sparse +19.4° perc. +19.5° Assenti 5.4 ONO max 6.6 Maestrale 83 % 1011 hPa 6 poche nuvole +20.1° perc. +20.2° Assenti 5.5 O max 8.7 Ponente 78 % 1012 hPa 9 cielo sereno +25.6° perc. +25.7° Assenti 4.8 OSO max 4.9 Libeccio 57 % 1012 hPa 12 poche nuvole +29.2° perc. +29.7° prob. 1 % 5.5 S max 5.1 Ostro 49 % 1011 hPa 15 nubi sparse +29.6° perc. +30.2° prob. 6 % 6.5 SSE max 6.8 Scirocco 48 % 1010 hPa 18 poche nuvole +25.8° perc. +26.2° prob. 6 % 4.1 S max 7.7 Ostro 66 % 1010 hPa 21 cielo sereno +23.9° perc. +24.1° prob. 8 % 1.9 N max 3.1 Tramontana 70 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 20:18

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.