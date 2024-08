Meteo Empoli, le previsioni per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Empoli indicano un inizio settimana con temperature in aumento e cieli parzialmente nuvolosi. Tuttavia, verso metà settimana si prevede un aumento della copertura nuvolosa e delle probabilità di pioggia, con temperature massime che raggiungeranno valori elevati. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto. Nella notte a Empoli, si osservano nubi sparse con una copertura del 83%, temperature intorno ai +20,3°C e vento da Est – Nord Est a 5,1km/h. Durante il pomeriggio, il cielo si coprirà completamente con una copertura nuvolosa del 100%, temperature massime di +29,7°C e vento da Nord Est a 24,3km/h. In serata, le condizioni rimarranno simili con cielo coperto al 100%, temperature intorno ai +23,5°C e vento da Nord Est a 22,4km/h.

Lunedì 19 Agosto

Nella notte a Empoli, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 83%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20,3°C, con una leggera percezione di +20,4°C. Il vento soffierà a 5,1km/h provenendo da Est – Nord Est, con raffiche di 5,6km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 12%, mentre l’umidità sarà al 78% con una pressione atmosferica di 1007hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature saliranno fino a +21,4°C, con una percezione di +21,5°C. Il vento aumenterà leggermente raggiungendo i 14,3km/h provenendo sempre da Est – Nord Est. Le condizioni rimarranno asciutte con un’umidità al 74% e una pressione atmosferica di 1008hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, portando a una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime saranno di +29,7°C, con una percezione di +29,6°C. Il vento soffierà a 24,3km/h provenendo da Nord Est, con raffiche di 23,1km/h. La probabilità di pioggia sarà del 22%, mentre l’umidità salirà al 42% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

In serata, le condizioni rimarranno simili con cielo coperto al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,5°C, con una percezione di +23,7°C. Il vento sarà ancora presente a 22,4km/h provenendo da Nord Est, con raffiche di 7,9km/h. La probabilità di pioggia aumenterà al 48%, mentre l’umidità salirà al 69% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Martedì 20 Agosto

Durante la notte a Empoli, il cielo sarà coperto al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,7°C, con una percezione di +22,9°C. Il vento soffierà a 13,7km/h provenendo da Nord Est, con raffiche di 4,2km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 36%, mentre l’umidità sarà al 73% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà nuovamente coperto al 72%. Le temperature saliranno fino a +26,2°C, con una percezione stabile di +26,2°C. Il vento sarà leggero a 9,8km/h provenendo da Nord Est, con raffiche di 5km/h. Le condizioni rimarranno asciutte con un’umidità al 57% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo si coprirà al 89%, portando a una probabilità di pioggia del 13%. Le temperature massime saranno di +30,2°C, con una percezione di +30,7°C. Il vento sarà leggero a 10,7km/h provenendo da Nord Est, con raffiche di 5,7km/h. L’umidità salirà al 46% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

In serata, il cielo rimarrà coperto al 93%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,5°C, con una percezione di +25,9°C. Il vento sarà leggero a 5,4km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche di 4,7km/h. La probabilità di pioggia sarà assente, mentre l’umidità salirà al 66% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mercoledì 21 Agosto

Durante la notte a Empoli, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,3°C, con una percezione di +22,7°C. Il vento sarà leggero a 2,2km/h provenendo da Sud – Sud Ovest, con raffiche di 2,3km/h. Le condizioni rimarranno asciutte con un’umidità all’81% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà sempre sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno fino a +27,3°C, con una percezione di +28,4°C. Il vento sarà leggero a 2,8km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche di 2km/h. Le condizioni rimarranno asciutte con un’umidità al 59% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature massime saranno di +34°C, con una percezione di +34,3°C. Il vento sarà leggero a 5,2km/h provenendo da Est, con raffiche di 0,8km/h. L’umidità sarà al 35% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

In serata, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno al 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,9°C, con una percezione di +25,3°C. Il vento sarà leggero a 3,8km/h provenendo da Sud Ovest, con raffiche di 3,3km/h. Le condizioni rimarranno asciutte con un’umidità al 70% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Giovedì 22 Agosto

Durante la notte a Empoli, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 12%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,9°C, con una percezione di +24,4°C. Il vento sarà leggero a 2,2km/h provenendo da Nord Ovest, con raffiche di 2km/h. Le condizioni rimarranno asciutte con un’umidità al 75% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse coprendo il 61% del cielo. Le temperature saliranno fino a +27,1°C, con una percezione di +28°C. Il vento sarà leggero a 5,5km/h provenendo da Est – Nord Est, con raffiche di 4,2km/h. Le condizioni rimarranno asciutte con un’umidità al 56% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo si coprirà con nubi sparse al 81%. Le temperature massime saranno di +31,1°C, con una percezione di +31,2°C. Il vento sarà leggero a 6,8km/h provenendo da Est – Nord Est, con raffiche di 4,9km/h. L’umidità sarà al 41% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

In serata, il cielo presenterà ancora nubi sparse con una copertura del 80%. Le temperature si attesteranno intorno ai +33°C, con una percezione di +32,8°C. Il vento sarà leggero a 5,4km/h provenendo da Est – Nord Est, con raffiche di 4,9km/h. Le condizioni rimarranno asciutte con un’umidità al 35% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

