Meteo Empoli, le previsioni per la prossima settimana 26 – 29 Agosto

Le previsioni meteo per Empoli indicano cambiamenti significativi nelle condizioni atmosferiche. Dopo una notte con cielo coperto e temperature intorno ai 21-22°C, il martedì vedrà un aumento delle temperature fino a 34-36°C nel pomeriggio, con possibili precipitazioni leggere. L’umidità varierà dal 26% al 70%. Il mercoledì le temperature massime toccheranno i 35-36°C, con cielo che si diraderà nel pomeriggio. Infine, giovedì si prevedono temperature fino a 34-35°C, con cielo nuvoloso e possibili nubi sparse. L’umidità sarà elevata, intorno al 29-70%.

Lunedì 26 Agosto

Nella notte a Empoli, si prevede cielo coperto con una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature si manterranno intorno ai 21-22°C, con una leggera brezza di vento proveniente dall’Est a una velocità di circa 1-2km/h. L’umidità sarà del 72% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1013hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 29-30°C. Il vento soffierà da Nord con intensità crescente fino a 6-7km/h. L’umidità diminuirà al 40% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1013hPa.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno, lasciando spazio a nubi sparse con una copertura del 35-50%. Le temperature massime toccheranno i 35-36°C, con venti leggeri che soffieranno da Ovest a una velocità di 4-6km/h. L’umidità si attesterà intorno al 24-29% e la pressione atmosferica sarà di circa 1010-1011hPa.

In serata, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a una situazione di cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0-5%. Le temperature si manterranno intorno ai 24-27°C, con una brezza leggera proveniente da Ovest a una velocità di 3-5km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 55-63% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1011-1012hPa.

Martedì 27 Agosto

Durante la notte a Empoli, il cielo sarà parzialmente coperto con una copertura nuvolosa del 68-89%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 22-24°C, con una brezza leggera proveniente da Nord Est a una velocità di 2-3km/h. L’umidità sarà del 64-79% e la pressione atmosferica si manterrà sui 1012-1013hPa.

Nelle prime ore del mattino, il cielo si coprirà ulteriormente, portando a una situazione di cielo coperto con una copertura nuvolosa al 71-100%. Le temperature saliranno fino a 28-31°C, con venti che aumenteranno di intensità provenendo da Nord Est a una velocità di 15-20km/h. L’umidità si manterrà intorno al 39-49% e la pressione atmosferica sarà di circa 1013hPa.

Durante il pomeriggio, le nubi si diraderanno, lasciando spazio a nubi sparse con una copertura del 15-60%. Le temperature massime toccheranno i 34-36°C, con venti che soffieranno da Nord a una velocità di 10-20km/h. Possibili precipitazioni leggere con intensità variabile. L’umidità si attesterà intorno al 26-70% e la pressione atmosferica sarà di circa 1009-1012hPa.

In serata, sono attese precipitazioni di intensità variabile, con il cielo che si presenterà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 20-24°C, con venti che soffieranno da diverse direzioni a velocità variabili. L’umidità sarà elevata, intorno al 67-82%, e la pressione atmosferica si attesterà sui 1016-1017hPa.

Mercoledì 28 Agosto

Nella notte a Empoli, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 94%. Le temperature si manterranno intorno ai 20-21°C, con una leggera brezza di vento proveniente dall’Est a una velocità di circa 2-4km/h. L’umidità sarà del 77-79% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1016hPa.

Durante la mattina, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 31-36%. Le temperature saliranno fino a 26-28°C, con venti che soffieranno da Est a una velocità di 3-5km/h. L’umidità si manterrà intorno al 47-62% e la pressione atmosferica sarà di circa 1016hPa.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno ulteriormente, lasciando spazio a nubi sparse con una copertura del 17-52%. Le temperature massime toccheranno i 35-36°C, con venti che soffieranno da diverse direzioni a velocità variabili. L’umidità si attesterà intorno al 26-67% e la pressione atmosferica sarà di circa 1014-1017hPa.

In serata, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 20-24°C, con venti che soffieranno da diverse direzioni a velocità variabili. L’umidità sarà elevata, intorno al 67-69%, e la pressione atmosferica si attesterà sui 1016-1017hPa.

Giovedì 29 Agosto

Durante la notte a Empoli, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 85-95%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 22-23°C, con una leggera brezza di vento proveniente dall’Est a una velocità di circa 2-4km/h. L’umidità sarà del 70-70% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1017hPa.

Nelle prime ore del mattino, il cielo si presenterà con nubi sparse con una copertura del 59-81%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 21-22°C, con una brezza leggera proveniente da diverse direzioni a una velocità di 2-3km/h. L’umidità sarà del 69-70% e la pressione atmosferica si manterrà sui 1017hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 44-68%. Le temperature saliranno fino a 28-30°C, con venti che soffieranno da diverse direzioni a una velocità di 3-5km/h. L’umidità si manterrà intorno al 40-55% e la pressione atmosferica sarà di circa 1016-1017hPa.

Nel pomeriggio, sono attese nubi sparse con una copertura del 15-51%. Le temperature massime toccheranno i 34-35°C, con venti che soffieranno da diverse direzioni a velocità variabili. L’umidità si attesterà intorno al 29-48% e la pressione atmosferica sarà di circa 1015-1018hPa.

In serata, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa al 95-100%. Le temperature si manterranno intorno ai 20-24°C, con venti che soffieranno da diverse direzioni a velocità variabili. L’umidità sarà elevata, intorno al 67-70%, e la pressione atmosferica si attesterà sui 1016-1018hPa.

In base alle previsioni meteo per Empoli, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni atmosferiche previste nei prossimi giorni.

