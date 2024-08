Meteo Fucecchio, le previsioni per domani venerdì 23 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Fucecchio per Venerdì 23 Agosto mostrano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse che tenderanno a diradarsi nel corso della giornata, lasciando spazio a un cielo sereno o poco nuvoloso.

Durante la mattina, la temperatura si attesterà intorno ai +29,4°C, con una percezione di caldo che potrà superare i +30°C a causa dell’umidità presente nell’aria. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 2,4km/h, mentre la copertura nuvolosa sarà del 76%.

Nel pomeriggio, il termometro raggiungerà i +34°C, con una sensazione di caldo che potrà superare i +34,5°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a soffiare a 13,5km/h sempre da Ovest. La copertura nuvolosa si ridurrà al 7%, garantendo un cielo sereno.

In serata, le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +23,6°C. Il vento sarà più debole rispetto al pomeriggio, con una velocità di 7,9km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. Il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa pari al 0%.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 23 Agosto a Fucecchio indicano una giornata caratterizzata da temperature elevate e cielo prevalentemente sereno. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che potrebbero mantenersi su valori simili. Si consiglia di prestare attenzione all’umidità presente nell’aria, che potrebbe accentuare la percezione di caldo durante le ore più calde della giornata.

Tutti i dati meteo di Venerdì 23 Agosto a Fucecchio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +22° perc. +22.6° Assenti 1.8 SO max 1.8 Libeccio 88 % 1013 hPa 4 cielo sereno +21.3° perc. +21.8° Assenti 0 SSE max 1 Scirocco 89 % 1013 hPa 7 nubi sparse +25.3° perc. +25.8° Assenti 0.9 NE max 1.4 Grecale 71 % 1015 hPa 10 nubi sparse +31° perc. +32.1° Assenti 5.9 O max 6.2 Ponente 47 % 1015 hPa 13 cielo sereno +34° perc. +34.5° Assenti 13.5 O max 12.4 Ponente 36 % 1013 hPa 16 cielo sereno +31.5° perc. +31.7° Assenti 17.3 OSO max 17 Libeccio 41 % 1014 hPa 19 cielo sereno +23.6° perc. +24° Assenti 7.9 OSO max 8.9 Libeccio 75 % 1015 hPa 22 cielo sereno +21.8° perc. +22.2° Assenti 2.3 OSO max 2.5 Libeccio 85 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 20:03

