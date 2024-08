Meteo La Spezia, le previsioni per la prossima settimana 5 – 8 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per La Spezia indicano una settimana con condizioni variabili. Si prevedono temperature elevate, con punte fino a +30°C. L’umidità sarà moderata, garantendo un clima piacevole. Saranno presenti nubi e schiarite, con basse probabilità di precipitazioni. Si consiglia di rimanere aggiornati per eventuali cambiamenti nel meteo.

Lunedì 5 Agosto

Nella notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 96%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,1°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est a 6,5km/h. Le condizioni rimarranno stabili con umidità al 65% e pressione atmosferica a 1011hPa.

Al mattino, le nubi si diraderanno lasciando spazio a nubi sparse con una copertura del 84%. Le temperature saliranno fino a +26,6°C, con una brezza leggera da Nord Est a 6km/h. L’umidità sarà al 61% con pressione atmosferica costante a 1011hPa.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno ulteriormente portando a una copertura nuvolosa del 68%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,8°C, con una brezza leggera da Ovest – Sud Ovest a 8,7km/h. La probabilità di precipitazioni è al 1%, con umidità al 52% e pressione atmosferica a 1010hPa.

In serata, il cielo sarà sereno con poche nuvole e una copertura del 12%. Le temperature si attesteranno sui +26,8°C, con una brezza leggera da Nord Ovest a 10km/h. L’umidità salirà al 75% con pressione atmosferica a 1010hPa.

Martedì 6 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 9%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +25,5°C, con una brezza leggera da Nord a 6,5km/h. Le condizioni atmosferiche saranno caratterizzate da un’umidità al 69% e pressione atmosferica a 1010hPa.

Al mattino, il cielo sarà parzialmente coperto con una copertura del 83%. Le temperature saliranno fino a +28,7°C, con una brezza leggera da Sud – Sud Ovest a 3,5km/h. L’umidità sarà al 58% con pressione atmosferica costante a 1011hPa.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno portando a una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,2°C, con una brezza leggera da Ovest – Sud Ovest a 8,9km/h. La probabilità di precipitazioni è al 4%, con umidità al 58% e pressione atmosferica a 1010hPa.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura del 1%. Le temperature si attesteranno sui +25,8°C, con una brezza leggera da Nord Ovest a 11,4km/h. L’umidità salirà al 80% con pressione atmosferica a 1011hPa.

Mercoledì 7 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 9%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +24,8°C, con una brezza leggera da Nord – Nord Est a 4km/h. Le condizioni atmosferiche saranno caratterizzate da un’umidità al 79% e pressione atmosferica a 1011hPa.

Al mattino, il cielo sarà parzialmente coperto con una copertura del 73%. Le temperature saliranno fino a +27,5°C, con una brezza leggera da Sud – Sud Est a 5,3km/h. L’umidità sarà al 71% con pressione atmosferica costante a 1012hPa.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno portando a una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature massime raggiungeranno i +29,6°C, con una brezza leggera da Sud Ovest a 7,6km/h. La probabilità di precipitazioni è al 0%, con umidità al 62% e pressione atmosferica a 1012hPa.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura del 0%. Le temperature si attesteranno sui +26,2°C, con una brezza da Ovest – Nord Ovest a 11,9km/h. L’umidità salirà al 79% con pressione atmosferica a 1010hPa.

Giovedì 8 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 76%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +25°C, con una brezza leggera da Nord – Nord Est a 3,2km/h. Le condizioni atmosferiche saranno caratterizzate da un’umidità al 78% e pressione atmosferica a 1013hPa.

Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura del 92%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,8°C, con una brezza leggera da Nord – Nord Est a 6,1km/h. L’umidità sarà al 79% con pressione atmosferica a 1013hPa.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno portando a una copertura nuvolosa del 64%. Le temperature massime raggiungeranno i +24,4°C, con una brezza leggera da Nord Est a 6,4km/h. La probabilità di precipitazioni è al 8%, con umidità al 79% e pressione atmosferica a 1013hPa.

In serata, il cielo sarà parzialmente coperto con una copertura del 58%. Le temperature si attesteranno sui +26°C, con una brezza leggera da Est a 6,4km/h. L’umidità salirà al 73% con pressione atmosferica a 1014hPa.

In base alle previsioni meteo, La Spezia si prepara a giornate con condizioni variabili, con alternanza di nubi e schiarite. Le temperature si manterranno elevate, con massime che toccheranno i +30°C. L’umidità sarà moderata, garantendo un clima piacevole per svolgere le attività quotidiane. Resta comunque consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni per eventuali variazioni del meteo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.