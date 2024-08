Meteo Latina, le previsioni per domani martedì 27 agosto

MeteoWeb

Martedì 27 Agosto a Latina si prospetta una giornata caratterizzata da variazioni meteorologiche significative. Le prime ore della mattina saranno contraddistinte da un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, temperature che si aggireranno intorno ai 24°C e una leggera brezza proveniente da nord con velocità intorno ai 5km/h. L’umidità si manterrà intorno al 64% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Man mano che la mattinata avanza, il cielo rimarrà sereno con un aumento delle temperature fino a raggiungere i 34°C intorno alle 11:00. Il vento proveniente da sud-ovest si intensificherà, portando una brezza che potrà raggiungere i 15km/h. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 36%.

Nel pomeriggio, intorno alle 14:00, è prevista una breve pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 11% e una temperatura di circa 32,6°C. Il vento proveniente da ovest soffierà con una velocità di 15,6km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.1mm e l’umidità salirà al 42%.

Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si presenterà nuvoloso con possibilità di piogge leggere. Le temperature caleranno gradualmente fino a raggiungere i 22,4°C intorno alle 23:00. Il vento proveniente da nord-est soffierà con una velocità di 9,3km/h e l’umidità si manterrà intorno al 63%.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 27 Agosto a Latina indicano una giornata con un’alternanza di cielo sereno, nubi sparse e piogge leggere. Le temperature oscilleranno tra i 24°C e i 34°C, con venti di intensità variabile e un’umidità che si attesterà intorno al 40-60%. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e munirsi di un ombrello in caso di piogge improvvise.

Tutti i dati meteo di Martedì 27 Agosto a Latina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24.2° perc. +24.3° prob. 6 % 3.7 N max 4.9 Tramontana 63 % 1012 hPa 3 cielo sereno +23.6° perc. +23.7° prob. 3 % 4.8 NNE max 5.2 Grecale 64 % 1012 hPa 6 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° prob. 3 % 3.2 ENE max 3.9 Grecale 51 % 1012 hPa 9 cielo sereno +32.5° perc. +32.5° Assenti 7.7 OSO max 5.1 Libeccio 37 % 1013 hPa 12 cielo sereno +33.8° perc. +34.3° Assenti 18.7 SO max 14 Libeccio 37 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +29.6° perc. +30.1° 0.36 mm 23 NNE max 26.1 Grecale 48 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +22.6° perc. +22.6° 0.51 mm 10.5 ESE max 13.1 Scirocco 67 % 1015 hPa 21 cielo coperto +22.4° perc. +22.5° Assenti 10.6 N max 13.1 Tramontana 66 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 19:45

