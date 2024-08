Meteo Novate Milanese, le previsioni per domani martedì 6 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Novate Milanese per Martedì 6 Agosto prevedono un inizio di giornata con cielo parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente nel corso della mattina. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori intorno ai 24-25°C nelle prime ore del giorno.

Durante il pomeriggio, la nuvolosità diminuirà leggermente, ma il cielo rimarrà comunque parzialmente nuvoloso con temperature che raggiungeranno i 30-32°C. Nel tardo pomeriggio e in serata sono previste precipitazioni sotto forma di piogge leggere, con intensità variabile e una probabilità di pioggia che aumenterà gradualmente.

Le temperature si manterranno elevate anche in serata, con valori intorno ai 25-27°C. Il vento soffierà prevalentemente da sud-sud est, con intensità che si manterrà nella categoria della brezza leggera.

In base alla situazione attesa per Martedì 6 Agosto, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche nel corso della giornata e di essere preparati a possibili piogge leggere nel tardo pomeriggio e in serata. Per i prossimi giorni a Novate Milanese, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo con un ritorno al bel tempo e temperature che si manterranno piuttosto stabili.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.2° perc. +24.3° Assenti 5 E max 8.5 Levante 66 % 1011 hPa 3 poche nuvole +23° perc. +23.2° Assenti 4.4 E max 7.1 Levante 70 % 1011 hPa 6 nubi sparse +24.6° perc. +24.8° Assenti 2.5 ESE max 4.2 Scirocco 62 % 1012 hPa 9 nubi sparse +29.4° perc. +29.5° Assenti 7.4 SSE max 6.1 Scirocco 45 % 1012 hPa 12 nubi sparse +32° perc. +32.1° prob. 13 % 11.6 SSE max 7.7 Scirocco 39 % 1010 hPa 15 poche nuvole +32.2° perc. +32.6° prob. 20 % 10.8 SSE max 6.9 Scirocco 40 % 1009 hPa 18 poche nuvole +29.6° perc. +30.7° prob. 35 % 5.8 SSE max 8.1 Scirocco 51 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +26.3° perc. +26.3° 0.13 mm 4.4 SE max 5.8 Scirocco 63 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 20:40

