Meteo Peschiera Borromeo, le previsioni per la prossima settimana 5 – 8 Agosto

Le previsioni meteo per Peschiera Borromeo indicano variazioni nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. Si prevedono cieli coperti, temperature in aumento e venti leggeri provenienti da diverse direzioni. Nel dettaglio, sono attese piogge leggere e moderate, con una copertura nuvolosa che varierà dal 4% all’86%. Le temperature oscilleranno tra i +21,5°C e i +32,1°C, con una percezione leggermente superiore. L’umidità si manterrà tra il 57% e il 91%. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti per organizzare al meglio le attività all’aperto.

Lunedì 5 Agosto

Notte: Durante la notte a Peschiera Borromeo il cielo sarà coperto al 100% con una temperatura di +23,6°C e una percezione di +23,9°C. Il vento soffierà a 7,1km/h da Est – Nord Est con raffiche fino a 10,8km/h. L’umidità sarà del 71% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Mattina: La mattina si prevede cielo coperto al 100% con temperature in aumento. Alle 08:00 si raggiungeranno i +26°C con una percezione di +26°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,9km/h proveniente da Sud Est. L’umidità sarà del 60%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le nuvole si diraderanno, con una copertura nuvolosa che scenderà al 26% alle 13:00. Le temperature saliranno fino a +31,2°C con una percezione di +32,1°C. Il vento sarà sempre leggero, con raffiche fino a 6,2km/h da Sud – Sud Est.

Sera: In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24°C con una percezione di +24,2°C. Il vento soffierà da Est a 6,6km/h con raffiche leggere. L’umidità sarà del 69%.

Martedì 6 Agosto

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno al 4% con una temperatura di +23,4°C e una percezione di +23,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,9km/h proveniente da Est. L’umidità sarà del 73%.

Mattina: La mattina si prevede cielo sereno al 5% con temperature stabili. Alle 08:00 si registreranno +26,8°C con una percezione di +27,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,4km/h da Sud Est. L’umidità sarà del 57%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le nuvole aumenteranno leggermente, con una copertura nuvolosa al 23% alle 14:00. Le temperature saliranno fino a +31,4°C con una percezione di +32,1°C. Il vento sarà leggero, con raffiche fino a 6,7km/h da Sud Est.

Sera: In serata sono previste piogge leggere con una copertura nuvolosa al 40% alle 22:00. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +22,7°C con una percezione di +23,1°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a 9,2km/h con raffiche leggere. L’umidità sarà dell’82%.

Mercoledì 7 Agosto

Notte: Durante la notte si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 58% alle 00:00. Le temperature saranno di +22,4°C con una percezione di +22,9°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a 9,5km/h con raffiche leggere. L’umidità sarà dell’84%.

Mattina: La mattina si prevede cielo sereno al 4% con temperature in aumento. Alle 08:00 si raggiungeranno i +26,4°C con una percezione di +26,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 71%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le nuvole si diraderanno, con una copertura nuvolosa che scenderà al 37% alle 06:00. Le temperature saliranno fino a +30,5°C con una percezione di +32°C. Il vento sarà leggero, con raffiche fino a 6km/h da Sud Est.

Sera: In serata sono previste piogge moderate con una copertura nuvolosa al 60% alle 03:00. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +21,5°C con una percezione di +22°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a 5,4km/h con raffiche leggere. L’umidità sarà del 91%.

Giovedì 8 Agosto

Notte: Durante la notte il cielo sarà coperto al 88% con una temperatura di +23,7°C e una percezione di +24,2°C. Il vento soffierà da Est a 5,8km/h con raffiche fino a 10,3km/h. L’umidità sarà dell’80%.

Mattina: La mattina si prevede cielo coperto al 99% con temperature stabili. Alle 08:00 si registreranno +26,4°C con una percezione di +26,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 71%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio sono previste piogge moderate con una copertura nuvolosa al 60% alle 03:00. Le temperature si manterranno intorno ai +21,5°C con una percezione di +22°C. Il vento sarà leggero, con raffiche fino a 5,4km/h da Nord – Nord Est.

Sera: In serata sono previste piogge leggere con una copertura nuvolosa al 86% alle 23:00. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +24,3°C con una percezione di +24,9°C. Il vento soffierà da Est a 8,1km/h con raffiche leggere. L’umidità sarà del 78%.

In base alle previsioni meteo, i prossimi giorni a Peschiera Borromeo saranno caratterizzati da variazioni delle condizioni atmosferiche, con possibili piogge e temperature in linea con il periodo estivo. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.

