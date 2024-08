Meteo Trapani, le previsioni per il weekend 9 – 11 Agosto

MeteoWeb

Durante il fine settimana a Trapani, il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature elevate. Le brezze leggere e moderate provenienti da diverse direzioni contribuiranno a rendere piacevoli le giornate estive in riva al mare. Le condizioni rimarranno stabili con un’umidità che varierà leggermente, ma senza precipitazioni in vista. In particolare, Sabato si prevede un aumento delle temperature rispetto a Venerdì, mentre Domenica il cielo si schiarirà gradualmente. In conclusione, un weekend ideale per godersi il bel tempo e le bellezze di Trapani.

Venerdì 9 Agosto

Nel corso della notte a Trapani il cielo sarà sereno con una temperatura di +27°C e una leggera brezza proveniente da Nord Est con velocità fino a 14,3km/h. La temperatura percepita sarà di +29,3°C con un’umidità del 76% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Durante la mattina il cielo resterà sereno, con temperature in aumento fino a raggiungere i +31,1°C alle 09:00. Il vento soffierà da Nord con intensità fino a 15,9km/h, mentre l’umidità si attesterà al 53%.

Nel pomeriggio il meteo a Trapani sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +30°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a 23,9km/h da Nord, con un’umidità del 54%.

In serata le condizioni rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che si abbasseranno gradualmente fino a +27,4°C a mezzanotte. Il vento sarà ancora proveniente da Nord Est con raffiche fino a 21km/h.

Sabato 10 Agosto

Nella notte tra Venerdì e Sabato il cielo a Trapani sarà sereno, con temperature intorno ai +27°C e una brezza vivace da Nord Est con velocità fino a 19,9km/h. L’umidità si attesterà al 75% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Durante la mattina il meteo sarà simile al giorno precedente, con cielo sereno e temperature in aumento fino a +31°C alle 10:00. Il vento sarà leggero da Nord con una velocità di 14,2km/h.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature che raggiungeranno i +30,9°C e vento da Nord – Nord Est con raffiche fino a 20,7km/h. L’umidità si manterrà intorno al 61%.

In serata la situazione sarà stabile, con cielo sereno e temperature che si abbasseranno fino a +28°C a mezzanotte. Il vento sarà leggero da Est – Nord Est con una velocità di 5,5km/h.

Domenica 11 Agosto

Nella notte tra Sabato e Domenica il cielo a Trapani presenterà nubi sparse con una copertura del 67% e temperature intorno ai +27,8°C. Il vento sarà leggero da Sud con una velocità di 6,1km/h e un’umidità del 70%.

Durante la mattina il cielo si schiarirà, con una copertura nuvolosa del 10% e temperature che arriveranno fino a +30°C alle 09:00. Il vento sarà sempre leggero da Nord Ovest con una velocità di 5,1km/h.

Nel pomeriggio il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +30,6°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con una velocità di 9,8km/h e un’umidità del 58%.

In serata le condizioni rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che si abbasseranno fino a +28,5°C a mezzanotte. Il vento sarà leggero da Sud Est con una velocità di 6,2km/h.

In conclusione, il fine settimana a Trapani si prospetta all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. Le brezze leggere e moderate contribuiranno a rendere piacevoli le giornate estive in riva al mare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.