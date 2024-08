Meteo Venezia, le previsioni per domani giovedì 15 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Venezia per Giovedì 15 Agosto mostrano condizioni variabili durante la giornata. La mattina si prevede cielo coperto con un’alta percentuale di copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio si avrà un cielo nuvoloso con schiarite. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 29-30°C, con un’umidità che oscillerà tra il 57% e il 72%.

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, il cielo sarà prevalentemente coperto da nubi sparse con temperature che si manterranno intorno ai 23-24°C. L’umidità sarà intorno al 74-84% con una leggera brezza proveniente da Nord-Ovest.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo rimarrà coperto con un aumento della temperatura fino a raggiungere i 29°C. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 61-77%. Il vento soffierà da Nord con intensità variabile.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, le condizioni rimarranno stabili con cielo coperto e temperature intorno ai 29-30°C. L’umidità si manterrà intorno al 57-63% con brezze leggere provenienti da Sud-Est.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo si libererà parzialmente dalle nuvole, con temperature che scenderanno gradualmente fino ai 25-27°C. L’umidità si manterrà costante intorno al 62-68% con venti leggeri provenienti da diverse direzioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Venezia indicano una giornata con cielo variabile e temperature gradevoli. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del vento e dell’umidità durante la giornata. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività a Venezia.

Tutti i dati meteo di Giovedì 15 Agosto a Venezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +23.7° perc. +24.2° Assenti 9.8 NNO max 10.5 Maestrale 78 % 1012 hPa 4 poche nuvole +22.7° perc. +23.2° Assenti 6.3 NNO max 6.7 Maestrale 84 % 1012 hPa 7 cielo coperto +25.2° perc. +25.6° Assenti 4.4 NNE max 4.8 Grecale 72 % 1014 hPa 10 cielo coperto +28.5° perc. +30.4° Assenti 3.3 NNE max 4.2 Grecale 61 % 1014 hPa 13 cielo coperto +29.7° perc. +31.8° Assenti 7.8 SE max 5.2 Scirocco 58 % 1013 hPa 16 cielo coperto +29.2° perc. +31.2° Assenti 6.9 ESE max 7.5 Scirocco 59 % 1013 hPa 19 poche nuvole +27.1° perc. +28.4° Assenti 7.5 S max 8 Ostro 63 % 1014 hPa 22 nubi sparse +25.6° perc. +26° prob. 5 % 5.1 O max 6 Ponente 68 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:15 e tramonta alle ore 20:13

